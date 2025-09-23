Öğretmenler isyanda! Okullarda ne temizlik ne güvenlik var

Anadolu Eğitim Sendikası (AES), öğretmenlerin 2025-2026 eğitim-öğretim yılına hangi şartlarda başladığını ortaya koymak için yaptığı sene başı görüş anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete Türkiye genelinde 3 bin 810 öğretmen katıldı ve toplam 18 soruya yanıt verdi.

ÖĞRETMENLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU YENİ DÖNEME UMUTSUZ BAŞLADI

“Umutla başlıyor musunuz?” sorusuna öğretmenlerin yüzde 74,7’si hayır cevabı verirken, yalnızca yüzde 25,3’ü umutla başladığını ifade etti.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜM OLAMAYACAK

“Müfredat değişikliğinin eğitimdeki sorunlara çözüm olacağına inanıyor musunuz?” sorusuna öğretmenlerin yüzde 94,2’si çözüm olmayacağını söyledi. Sadece yüzde 5,8’lik bir kesim müfredat değişikliğinin çözüm olacağı görüşünde.

TOPLU SÖZLEŞME BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

8. dönem toplu sözleşmede alınan zam oranlarının öğretmenlerin yüzde 98,8’inin beklentisini karşılamadığı, yalnızca yüzde 1,2’sinin beklentisinin karşılandığı belirtildi.

SEMİNERLER MESLEKİ GELİŞİME KATKI SAĞLAMIYOR

Sene başı ve sonu alınan seminerlerin mesleki beceriye katkı sağladığını düşünen öğretmenlerin oranı yüzde 7 iken, katkı sağlamadığını düşünenlerin oranı yüzde 93 oldu.

MAAŞ VE TATİL KOŞULLARI YETERSİZ

Orta halli bir otelde tatil yapabildiniz mi sorusuna yüzde 77,1’i hayır cevabı verirken, öğretmenlerin yüzde 98,8’i Temmuz ayında alınan yüzde 15,7’lik zammın Eylül ayında eridiğini belirtti. Maaşın yaptığı işin değerini karşılamadığını düşünen öğretmenlerin oranı ise yüzde 94,6 oldu.

MÜLAKAT VE MESLEK İTİBARI

Öğretmen atamalarında mülakatın olmasını doğru bulmayanların oranı yüzde 94,5, mesleğin itibar kaybettiğini düşünenlerin oranı yüzde 98,1 olarak kaydedildi.

MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE ŞİDDET ÖNLEMLERİ

Meslek hayatında karşılaşılan uygulamaların tükenmişlik duygusu yarattığını belirten öğretmenlerin oranı yüzde 94,2 oldu. Okullarda temizlik görevlisi olmadığını belirtenler yüzde 86,4, güvenlik görevlisi olmadığını ifade edenler yüzde 90,7 olarak kaydedildi. Öğretmenlerin yüzde 96,1’i ise şiddete karşı alınan yasal önlemleri yetersiz buldu.

Dilan Polat 75 bin lira maaşı duyunca isyan etti: Sosyal medyada tepki yağdı!

Rizeli balıkçılardan denizde eylem!