Dilan Polat 75 bin lira maaşı duyunca isyan etti: Sosyal medyada tepki yağdı!

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyaya geri dönen Dilan Polat, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

6 buçuk milyon takipçisi bulunan hesabından her anını paylaşan Polat, bu kez evdeki çalışanlarının maaşlarıyla ilgili isyan etti.

"DOKTOR FALAN ALIYOR BU MAAŞLARI"

Polat, takipçilerine seslendiği bir videosunda, "Kızlar lütfen bana yazın, çok merak ediyorum evde yatılı kadın çalıştıranlar ne kadar maaş veriyorsunuz? Bizim gündemimizde 70-75 bin TL'ler falan konuşuluyor da asla inanmıyorum. Doktor falan alıyor bu maaşları biliyorsun değil mi Kader abla?" ifadelerini kullandı.

Kendi çevresinde duyduğu rakamların 40-42 bin TL civarında olduğunu belirten Polat, üç çalışanı olduğunu vurgulayarak "Bizim evde 3 kişinin çalıştığını hesap ederseniz, ne kadar verilmesi lazım? Ortalama ne kadar bana bir yazarsanız. Ben mi yanlış biliyorum yoksa yanlış mı aktarılıyor bana? Bilemedim yani. Şoktayım" dedi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Dilan Polat’ın bu sözlerinin ardından sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. "Üç kişi çalıştırmak pahalı geliyorsa çalıştırma, kendin yap", "Bu insanlar senin içerik malzemen aynı zamanda, o yüzden senin daha çok vermen gerek" ve "Az bile alıyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.