Dilan Polat 75 bin lira maaşı duyunca isyan etti: Sosyal medyada tepki yağdı!

Dilan Polat, evdeki çalışanlarına ödenen maaşlarla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. Polat'ın, 70-75 bin TL'lik maaş taleplerine şaşırdığını belirterek, "Doktor alıyor bu maaşı" demesi, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyaya geri dönen Dilan Polat, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

6 buçuk milyon takipçisi bulunan hesabından her anını paylaşan Polat, bu kez evdeki çalışanlarının maaşlarıyla ilgili isyan etti.

dilan-polat-aciklama.jpg

"DOKTOR FALAN ALIYOR BU MAAŞLARI"

Polat, takipçilerine seslendiği bir videosunda, "Kızlar lütfen bana yazın, çok merak ediyorum evde yatılı kadın çalıştıranlar ne kadar maaş veriyorsunuz? Bizim gündemimizde 70-75 bin TL'ler falan konuşuluyor da asla inanmıyorum. Doktor falan alıyor bu maaşları biliyorsun değil mi Kader abla?" ifadelerini kullandı.

Kendi çevresinde duyduğu rakamların 40-42 bin TL civarında olduğunu belirten Polat, üç çalışanı olduğunu vurgulayarak "Bizim evde 3 kişinin çalıştığını hesap ederseniz, ne kadar verilmesi lazım? Ortalama ne kadar bana bir yazarsanız. Ben mi yanlış biliyorum yoksa yanlış mı aktarılıyor bana? Bilemedim yani. Şoktayım" dedi.

dilan-polat.webp

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Dilan Polat’ın bu sözlerinin ardından sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. "Üç kişi çalıştırmak pahalı geliyorsa çalıştırma, kendin yap", "Bu insanlar senin içerik malzemen aynı zamanda, o yüzden senin daha çok vermen gerek" ve "Az bile alıyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

