CHP'li belediyelerin okulları temizlemesine izin vermedi: Temizlik olmadan yeni yıla nasıl hazırladınız?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi.

Geçtiğimiz yıl okulların temizliğinde yaşanan sıkıntıları hatırlatan Suat Özçağdaş, bu yıl da Bakan Yusuf Tekin'in geçici kadro ile alınacağını duyurduğu 70 bin temizlik personelinin ortada görülmediğini söyledi. Okulların uzun zaman önce temizlenerek yeni yıla hazırlanmış olması gerektiğini ifade eden Özçağdaş, CHP'li belediyelerin temizlik yapmasını da engelleyen Bakan Tekin yönetimine sert çıktı.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN OKULLARI TEMİZLEMESİNE İZİN VERMEDİ

Geçtiğimiz yıl CHP'li belediyelerin okullarda temizlik yapmasına engel olmasının ardından okul müdürleri, öğretmenler ve velilerin temizlik yapmak durumunda kaldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Geçen hafta perşembe günü Sayın Bakanı temizlik ve güvenlik konusunda bir kez daha uyarmıştım, tıpkı geçen yıl okulların açılmasına 1.5 ay kala uyardığım gibi. Bugün itibarıyla 61 bin 111 resmi okulumuzda 70 bin geçici, ücretli çalışan temizlik personelinin hizmete başlaması planlanıyor. Maalesef bunları okullarda göremiyoruz.

Okulların çok önceden temizlenmesi, çocuklar gelmeden önce eğitime hazır hale getirilmesi gerekir. Bunun ana muhalefet partisi tarafından bir basın toplantısında söylenmesine bile gerek olmaması gerekir. Malesef Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve onun liyakatsiz kadroları, okulları dahi temizlemeyi başaramıyor.

Sayın Bakan geçen yıl 8 bin liraya yarı zamanlı 120 bin kişi alma hayalleriyle getirdiği zamanla okulların temizlenmesini engellemiş, CHP’li belediyelerin temizlemesine izin vermemiş, okullar; veliler, öğretmenler ve müdürler tarafından temizlenmişti. Ne yazık ki bu süreçten hiçbir ders almayan iktidarın bir kez daha aynı sorunla karşı karşıya kalacağımızı bugünden gördüğümüzü belirtmek istiyorum.

"TEMİZLİK OLMADAN YENİ YILA NASIL HAZIRLADINIZ?"

Ailelerimizin çocuklarını okula başlatırken yaptıkları zorunlu harcamalar var. Bu harcamalar geçen yıl 21 bin 195 lirayken bu yıl ortalama 33 bin 173 lira oldu, ortalama yüzde 56,51 arttı. Bu bizim tespitimiz. Sendikalarımızın tespiti bundan çok daha yüksek. İktidar bu gerçekleri görmüyor ve aileler bu masrafların altında ezilmeye devam ediyor.

Sayın Bakan’a soruyorum: Bu masraflarla, bu temizlik alanında alınmayan önlemlerle siz aylarca eğitim öğretim yılına nasıl hazırlandınız?

Güvenlik görevlisi atamasıyla ilgili hiçbir gelişme yok. Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı’nın müdahalesiyle bir çalışma yaptıklarını söyleyecek kadar da süreçten bir haber. Cumhurbaşkanı müdahale etmese demek ki okulların temizliği ve güvenliğiyle alakalı bir çalışma da yapılamayacak.”