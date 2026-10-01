Bahçeli'den Meclis'te YENİ Parti'nin Erdoğan tepkisine ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı için Genel Kurulda düzenlenen törende YENİ Partililer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto ederek salondan ayrılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve milletvekillerinin salonu terk etmesine ilişkin konuştu.

"DOĞRU OLMAMIŞTIR"

TBMM'de düzenlenen resepsiyonda konuya ilişkin soruya Bahçeli şu yanıtı verdi:

"YENİ Parti’nin, Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir partinin siyasete yenilikler getiren bir parti olmalı."

DERVİŞOĞLU İLE TOKALAŞMA YENİ BİR BAŞLANGICIN HABERCİSİ Mİ?

Açılışta İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile tokalaşmasına ilişkin de konuşan Bahçeli şunları söyledi:

"Her 1 Ekim'de birileriyle selamlaşıyoruz efendim."

Gazetecinin "Bu tokalaşma yeni bir başlangıcın habercisi mi?" şeklindeki sorusuna ise Bahçeli, "Öyle düşünelim inşallah." yanıtını verdi.

BAHÇELİ'DEN YENİ ANAYASA MESAJI

Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki konuşmasında bir kez daha gündeme getirdiği yeni anayasa tartışmalarına da değindi.

Anayasa taslaklarının olduğunu belirten Bahçeli şöyle konuştu:

"Anayasa taslağımız var, hazır halde. Gündeme geldiği zaman siyasi partilerimizle paylaşırız"

DEMİRTAŞ SORUSUNA YANIT VERDİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye adı verilen süreç ve tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili sorularda soruldu.

Süreç için "Bu artık Cumhuriyet hükümetinin bir devlet politikası hâline gelmiştir. Gelecekten umutluyum." şeklinde konuşan Bahçeli, Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin soruya da "O kadar derine gidemem." yanıtını verdi.

ERDOĞAN KÜRSÜYE GELİNCE YENİ PARTİLİLER SALONU TERK ETMİŞTİ

TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasıyla başlayan açılış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla noktalandı. YENİ Parti Grubu, Erdoğan kürsüye çıkınca Meclis'i terk etti.

Salonu terk etmelerine ilişkin konuşan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefete yönelik operasyonlara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu vakitten sonra partimize yargı darbesi yapıp partinin genel başkanını, yönetimini değiştirip yerine işine gelen bir adamı atayan birisinin, cumhurbaşkanı adayımızı hapse atan birisini, fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok"