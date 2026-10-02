Azerbaycan Milletvekili Veliyev: Türk dünyası Avrasya'da merkez haline geliyor

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Veliyev, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TDT'NİN TEMELİ NAHÇIVAN'DA ATILDI

TDT'nin 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da düzenlenen zirvede atıldığını hatırlatan Veliyev, tarihin Türk dünyası için çok önemli olduğunu ifade etti.

İlk toplantında Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan liderleri tarafından Nahçıvan Anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi kuruldu.

Teşkilatın ilerleyen yıllarda kurumsal yapısının genişlediğini ve iş birliği mekanizmalarının güçlendirildiğini belirten Veliyev, 2021'de İstanbul'da gerçekleştirilen zirvede kurumun adının "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirildiğini ifade etti.

Nahçıvan Anlaşması'nın siyasi diyalogdan ekonomiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden bilim ve kültüre kadar birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesini öngördüğünü belirten Veliyev, anlaşmanın Türk devletleri arasındaki ilişkilerin ortak bir uluslararası platformda sistematik hale gelmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

TÜRK DÜNYASININ JEOPOLİTİK ÖNEMİ ARTIYOR

Veliyev'e göre, TDT kuruluşundan bu yana yalnızca bölgesel bir iş birliği platformu olmaktan çıkarak daha geniş jeopolitik ve jeoekonomik öneme sahip bir yapıya dönüşüyor.

Avrasya'daki ulaşım güzergahlarının yeniden şekillenmesi, enerji piyasalarındaki dönüşüm ve Orta Koridor'un önem kazanmasının Türk devletleri arasındaki koordinasyonu daha önemli hale getirdiğini belirten Veliyev, Hazar havzası, Orta Asya ve Güney Kafkasya arasındaki iş birliğinin TDT'nin uluslararası alandaki etkisini artırdığını dile getirdi.

Veliyev, Türk dünyasının ortak tarih ve kültürel bağların yanı sıra ekonomik çıkarlar, güvenlik ihtiyaçları ve stratejik hedefler etrafında da yakınlaştığını kaydetti.

TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATININ GÜNDEMLERİ GENİŞLİYOR

Milletvekili Veliyev, TDT’nin kuruluşundan bu yana iş birliği alanlarının genişlediğini belirterek, teşkilatın bugün yalnızca kültürel ve insani ilişkilerle sınırlı olmayan bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

Veliyev’e göre siyasi koordinasyon, ekonomik iş birliği, enerji güvenliği, ulaştırma ve lojistik, dijital dönüşüm ile bölgesel güvenlik, teşkilatın gündemindeki başlıca alanlar arasında bulunuyor.

Avrasya’daki ulaşım güzergâhlarının yeniden şekillenmesi ve Orta Koridor’un önem kazanmasının da Türk devletleri arasındaki koordinasyonu daha önemli hale getirdiğini belirten Veliyev, Hazar havzası, Orta Asya ve Güney Kafkasya arasındaki bağlantıların TDT’nin çalışmalarında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'YE ÖZEL VURGU

Veliyev, Türk dünyasının geniş bir coğrafi ve kültürel alanı kapsadığını belirterek, Azerbaycan ve Türkiye'nin bu yapı içerisindeki rolüne dikkati çekti.

İki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesinde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Veliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in TDT zirvelerinde Türk devletleri arasındaki birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdiğini belirtti.

Veliyev, Aliyev'in daha önce dile getirdiği “Bizim ailemiz Türk dünyasıdır” sözünün Azerbaycan'ın Türk dünyasına yaklaşımını yansıttığını söyledi.

ŞUŞA BEYANNAMESİ'NE DİKKATİ ÇEKTİ

Veliyev, 2020'deki İkinci Karabağ Savaşı sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği siyasi ve manevi desteğin iki ülke arasındaki dayanışmanın örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin de ikili ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Veliyev, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın Türk dünyasındaki iş birliğine de katkı sağladığını kaydetti.

“TDT GELECEK YILLARDA DAHA DA GÜÇLENECEK”

Azerbaycan ve Türkiye'nin TDT kapsamında ortak projelerin hayata geçirilmesine ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine aktif katkı sunduğunu belirten Veliyev, iki ülkenin teşkilatın uluslararası alandaki rolünün güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Veliyev, Türk dünyasının geleceğine ilişkin değerlendirmesinde ise TDT'nin gelecek dönemde daha da güçlenerek küresel ölçekte etkili bir aktöre dönüşeceğine inandığını ifade etti.