AYM'den MHP ve İYİ Parti kararı
Yayınlanma:
Anayasa Mahkemesi, Genç Parti, MHP, Kürdistan Komünist Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Yeni Türkiye Partisi'nin 2022 yılı mali denetimlerini tamamladı. Mahkeme, tüm partilerin hesaplarının kanuna uygun ve denk olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) altı siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mahkeme, 2022 yılına ait mali denetimlerini tamamladığı partilerin hesaplarının kanuna uygun olduğunu açıkladı.

DENETİMLERİ TAMAMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre mali denetimi yapılan siyasi partiler şunlar: Genç Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kürdistan Komünist Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Yeni Türkiye Partisi. Tüm bu partilerin 2022 yılına ait kesin hesapları Anayasa Mahkemesi tarafından incelendi.

"HESAPLAR DOĞRU, DENK VE KANUNA UYGUN" BULUNDU

Yüksek Mahkeme, yaptığı inceleme sonucunda söz konusu altı siyasi partinin 2022 yılı kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve denk olduğuna karar verdi. Anayasa Mahkemesi ayrıca, partilerin mali işlemlerinin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun şekilde gerçekleştirildiğini hükme bağladı. Bu kararla, söz konusu partilerin denetlenen yıla ait mali süreçleri hukuki olarak onaylanmış oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

