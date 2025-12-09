AYM'den uluslararası iş birliği adımı: Togo Anayasa Mahkemesi ile anlaşma imzalandı

AYM'den uluslararası iş birliği adımı: Togo Anayasa Mahkemesi ile anlaşma imzalandı
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Togo Anayasa Mahkemesi Başkanı Djobo-Babakane Coulibaley bir araya geldi; ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke Anayasa Mahkemeleri arasında resmi işbirliği anlaşması imzalandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, 8-9 Aralık 2025 tarihlerinde Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Togo Anayasa Mahkemesi Başkanı Djobo-Babakane Coulibaley ve beraberindeki heyeti ağırladı.

İlk olarak ikili görüşme yapan Başkan Kadir Özkaya, Togo heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu temasın iki ülke yargı organları arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını belirtti. Başkan Özkaya, konuk heyete Anayasa Mahkemesi'nin çalışma usul ve esasları ile Türk hukuk sistemindeki anayasal denetim süreçleri hakkında detaylı bilgiler aktardı.

togo-1.jpg

Togo Anayasa Mahkemesi Başkanı Djobo-Babakane Coulibaley de son yıllarda iki ülke arasında birçok alanda temaslar gerçekleştiğini belirterek, yargı organları arasında kendini gösteren bu işbirliğinin son derece olumlu yansımaları olacağına inandığını söyledi ve ev sahipliği için Başkan Özkaya'ya teşekkürlerini iletti.

HEYETLER ARASI TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İkili görüşmenin ardından, Başkan Özkaya ve Togo Anayasa Mahkemesi Başkanı Coulibaley başkanlığında heyetler arası toplantı düzenlendi. Toplantıda, iki ülkenin hukuk sistemleri ve mahkeme içtihatları hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu.

36 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi36 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Toplantıya, Türkiye'den Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Basri Bağcı'nın yanı sıra üyeler; Engin Yıldırım, Rıdvan Güleç, Selahaddin Menteş, Yılmaz Akçil ve Ömer Çınar katıldı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ile Togo Anayasa Mahkemesi arasında ikili işbirliği anlaşması imzalanarak resmiyet kazandı.

