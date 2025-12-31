Özgür Özel'den yeni yıl mesajı: 2025’in iki fotoğrafı var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yıla girmeye saatler kala yeni yıl mesajı paylaştı.

Özel mesajında, 2025 yılında İBB'ye, diğer CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara ve meydanlarda eylem yapan insanlara dikkat çekerek "2025'in iki fotoğrafı var" dedi."

Yeni yılda umudun büyüyeceğini söyleyen Özel, halkın en yakıcı sorunlarına en yapıcı çözümlerle geldiklerini ifade etti.

"TAKVİM YAPRAKLARI, SİYASETTEKİ BÜYÜK DEĞİŞİM İÇİN DÜŞECEK"

Özel şu ifadeleri kaydetti:

"Hep birlikte zorlu bir yılı geride bırakıyor; büyük umutlarla yeni yıla adım atıyoruz. 2025’in iki fotoğrafı vardı. Biri, darbe düzeninde gözaltına alınanların fotoğrafı, diğeri meydanlarda direnen milyonların fotoğrafı…

Biz yeni yılda da korkuyu değil umudu büyüteceğiz. Elbette sorunları anlatacağız ama nasıl çözeceğimizi de 86 milyona ulaştıracağız. Milletin en yakıcı sorunlarına, en yapıcı çözümlerimizle geliyoruz. Herkes müsterih olsun.

Bugün CHP, fikren ve zikren iktidar partisidir. Fiilen iktidar ise bir sandık kadar yakındır. Liyakatli kadrolarımızla, disiplinle, ciddiyetle, Türkiye’yi çok daha iyi yöneteceğiz. 2026’nın takvim yaprakları, siyasetteki büyük değişim için düşecek.

Her yanı dağılan bu evi, yani vatanımızı tekrar toparlayacağız. Bu evin yıllarca hor görülen sakinleri, bizim dönemimizde aynı yemek masasına birlikte oturacak.

Düşen çatıyı onaran, güneş girmeyen odaları aydınlatan, sönen ocağı yeniden yakan eller olacağız. Bu ülkeye barışı, kardeşliği, huzuru ve refahı getireceğiz.

Milletimize söz veriyoruz. Hangi görüşten olursa olsun, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın herkese sağlık, huzur, refah ve adalet getirmesini diliyorum."