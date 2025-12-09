36 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal ortamda vatandaşların güvenliğini tehdit eden faaliyetlere karşı çalışma yürüttü.

Yapılan sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyetleri kapsamında, internet üzerinde "sorgu paneli" adı altında vatandaşların kimlik ve kişisel bilgilerinin yasa dışı olarak sorgulandığı ve satıldığı değerlendirilen 36 sosyal medya hesabı tespit edildi.

Yapay zeka tarafından üretilen sağlık videoları doktorların kabusu oldu

36 HESABA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Kişisel verileri tehlikeye atan bu hesaplar hakkında hızla işlem başlatıldı. Kars Sulh Ceza Hakimliği, toplanan deliller ışığında söz konusu 36 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi kararı aldı.

Konuyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.