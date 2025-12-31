Türkiye'den bir ülkeye daha vize muafiyeti!

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına turistik vize muafiyeti getirildi. Karar, 2 Ocak'tan itibaren yürürlükte olacak.

Çin Halk Cumhuriyeti'de umuma mahsus pasaport sahibi olan vatandaşlara, Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatlerde ve transit geçişlerde, her 180 gün içinde en fazla 90 gün ikamet edecek şekilde vize muafiyeti tanındı.

Türkiye ve Ermenistan'dan ortak duyuru: İki ülke arasında kritik vize kararı

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğince, Çin Halk Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 2/1/2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.