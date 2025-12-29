Türkiye ve Ermenistan'dan ortak duyuru: İki ülke arasında kritik vize kararı

Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformu üzerinden Türkiye ve Ermenistan tarafından yapılan ortak duyuruyu paylaştı. “Türkiye ile Ermenistan Arasında İki Ülkenin Resmi Pasaport Hamilleri için Vize Kolaylaştırma Kararı” başlığıyla yayımlanan açıklamada, iki ülke arasında önemli bir mutabakata varıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında sağlanan uzlaşı çerçevesinde; diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecinin kolaylaştırılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, her iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ücretsiz olarak e-vize alabilecek.

Ayrıca paylaşımda, "Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan iki ülke arasındaki normalleşme sürecini tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir." ifadelerine yer verildi.