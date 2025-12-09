AYM'den hakim ve savcı yardımcılığı için mülakat kararı

Yayınlanma:
Anayasa Mahkemesi (AYM), Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yapılan değişiklikle getirilen hakim ve savcı yardımcılarının sözlü sınava tabi tutulmasını öngören düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmederek bu yöndeki iptal talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin başvurusu üzerine 7413 sayılı Kanun'la 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na eklenen bazı hükümlerin iptali istemini değerlendirdi. AYM'nin 10 Temmuz 2025'te aldığı kararın gerekçesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

SÖZLÜ SINAV UYGULAMASI ANAYASAYA UYGUN BULUNDU

AYM, hakim ve savcı yardımcılarının mesleğe alınırken sözlü sınava tabi tutulmasını öngören düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bulmadı ve bu hükme yönelik iptal talebini reddetti. Böylece hakim ve savcı yardımcılığı mülakat (sözlü sınav) uygulaması Anayasa karşısında geçerliliğini korumuş oldu.

YÖNETMELİKLE DÜZENLEME YETKİSİ İPTAL EDİLDİ

Yüksek Mahkeme, aynı Kanun maddesinin on sekizinci fıkrasında yer alan ve hakim-savcı yardımcılarının eğitimleri ile yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin tüm usul ve esasların Türkiye Adalet Akademisi tarafından yönetmelikle düzenlenmesini öngören hükmü ise Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

AYM, bu iptal kararının yürürlüğe giriş tarihini ise düzenleyici bir boşluk oluşmaması adına bugünden itibaren 9 ay sonraya erteledi. Bu kararla birlikte, yardımcıların sınav ve eğitim usul ile esaslarının gelecekte kanunla veya daha üst bir normla düzenlenmesi gerekecek.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

