Osman Kavala'dan beklenmedik MHP mesajı!

Gezi davasında aldığı ceza nedeniyle Silivri Cezaevi'nde yaklaşık 2 bin 961 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın "yanlış delille doğru sonuca ulaşılamayacağı" yönündeki açıklamasına değinerek, bu uyarının ceza yargılamalarında yaşanan ağır insan hakları ihlallerine yol açan temel sorunla doğrudan ilgili olduğunu belirtti.

Gezi davası kararıyla tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın hukuk devleti vurgusu yapan açıklamalarını değerlendirdi. Kavala, Yıldız'ın "yanlış delille doğru sonuca ulaşılamayacağını" hatırlatmasının, kendisinin de içinde bulunduğu ve ceza mahkemelerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin temel sorununu işaret ettiğini kaydetti.

"İHLALİN GİDERİLMESİNDE AYAK DİREMEK İHLALİN YARATILMASINDAN DAHA HUKUKSUZ"

Kavala bu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Feti Yıldız, hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı kalmanın önemini vurguladıgı son açıklamasında, yanlış delille doğru sonuca ulaşılamayacağını, bu tür delillerle yapılacak suç ispatlarının zan ve tahminden ibaret kalacağını hatırlatmıştır.

Bu uyarı Ceza Mahkemesinde yaşanan ağır insan hakları ihlallerine yol açan temel sorunla doğrudan ilgilidir.

Evrensel hukuk ilkelerine göre bireyin insan haklarını korumakla yükümlü olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve AYM'nin ihlal tespitlerinin büyük bölümü, yanlış veya eksik delillerle yapılan tutuklamalar, verilen mahkumiyet kararlarıyla ilgilidir. Durumu daha vahim hale getiren, yerel mahkemelerin bu tespitler' dikkate almamaları, zan ve tahmin üzerinden verilmiş kararları gözden geçirmeyi kabul etmemeleridir.

Sayın Yargıtay Başkanı'nın ifade etmiş olduğu gibi, ihlalin giderilmesinde ayak diremek ihlali yaratan yargısal tasarruftan daha ağır bir hukuksuzluk yaratmakta. Anayasa hükümlerine aykırılık teşkil eden bu davranış, hukukun evrensel ilkelerinin daha esastan ihlali anlamına da gelmektedir."

FETİ YILDIZ NE DEMİŞTİ?

Feti Yıldız sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu ifadeleri kullanmıştı:

"Maddi hakikate ve adalete ulaşmanın yegane yolu, hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı kalmaktır.

Ceza Muhakemesi yanlış delille doğru sonuca ulaşılmasını reddeder. Delilsiz ispat, maddi vakaya uygun olsa bile zan ve tahminden ibarettir. Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir. Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşılmasını, ceza davasının yürütülmesini ya da ileride verilmesi olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır.

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olması nedeniyle, tutuklama tedbirine sıkı şartlar altında, geçici çok dikkatli ve özen gösterilerek başvurulması gerekir. Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez.

Ağır hastalığı olanları, engelli ve yaşlı mahkumları sürekli cezaevinde tutulmak demokratik hukuk devletinin iş ve işlemi olamaz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

