Osman Kavala'dan beklenmedik MHP mesajı!

Gezi davası kararıyla tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın hukuk devleti vurgusu yapan açıklamalarını değerlendirdi. Kavala, Yıldız'ın "yanlış delille doğru sonuca ulaşılamayacağını" hatırlatmasının, kendisinin de içinde bulunduğu ve ceza mahkemelerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin temel sorununu işaret ettiğini kaydetti.

Kavala bu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Feti Yıldız, hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı kalmanın önemini vurguladıgı son açıklamasında, yanlış delille doğru sonuca ulaşılamayacağını, bu tür delillerle yapılacak suç ispatlarının zan ve tahminden ibaret kalacağını hatırlatmıştır.

Bu uyarı Ceza Mahkemesinde yaşanan ağır insan hakları ihlallerine yol açan temel sorunla doğrudan ilgilidir.

Evrensel hukuk ilkelerine göre bireyin insan haklarını korumakla yükümlü olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve AYM'nin ihlal tespitlerinin büyük bölümü, yanlış veya eksik delillerle yapılan tutuklamalar, verilen mahkumiyet kararlarıyla ilgilidir. Durumu daha vahim hale getiren, yerel mahkemelerin bu tespitler' dikkate almamaları, zan ve tahmin üzerinden verilmiş kararları gözden geçirmeyi kabul etmemeleridir.

Sayın Yargıtay Başkanı'nın ifade etmiş olduğu gibi, ihlalin giderilmesinde ayak diremek ihlali yaratan yargısal tasarruftan daha ağır bir hukuksuzluk yaratmakta. Anayasa hükümlerine aykırılık teşkil eden bu davranış, hukukun evrensel ilkelerinin daha esastan ihlali anlamına da gelmektedir."