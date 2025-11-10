Atatürk'ün aziz hatırası alerji yaptı: Eski Baro Başkanı Atatürk'ü 'din' üzerinden hedef aldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümünde, Kocaeli Valiliği'nin talimatıyla il genelindeki merkez camilerde mevlit okutuldu. Valiliğin bu kararı bası kesimlerin hedefi oldu. Eski Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, dün Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nü “dayatma” olarak niteledi.

Bir dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın danışmanlığını da yapan eski Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Atatürk’ün el yazılarından oluşturulan ve manevi kızı Afet İnan tarafından kitaplaştırılan “Medeni Bilgiler” kitabından yaptığı alıntılarla Atatürk’ü din üzerinden hedef aldı.

Kocaeli ve Bartın Valiliklerini de 10 Kasım’da Atatürk için mevlid okutulması kararını da eleştiren Konaç, “Ey Valilik... 100 yıldır bu topraklarda bir türlü üzerinde ittifak edilmeyen bir konuda talimatla ibadet yaptırmak senin işin midir” dedi.

Konaç, sosyal medya hesabındaki yazısından sonra kendisine gelen tepkilere şu yanıtı verdi:

“Vay arkadaş!! Ne zaman Atatürk'ün yaşarken din/dinler hakkında kendi eliyle kaleme aldığı görüşlerini ortaya koyan bir yazı yazsam... Ne zaman 10 Kasım dayatmalarına karşı çıkan bir fikir ortaya koysam, bir kesim çıldırmışçasına saldırıya geçiyor...İnsanlar sizin gibi düşünmek zorunda mı? Sizin inandığınız gibi inanmak ve bakmak zorunda mı? Varlığını Allah'tan başkasına bağlamak zorunda mı? Sizin dayatmalarınıza katlanmak zorunda mı? Fikrimi beğenmiyorsanız aksini ispat eden veya benim gibi düşünmediğinizi ortaya koyan beyanlarda bulunmak yerine beni geçmişte ifade ettiğim fikirlerimle veya o zamana ait görüşlerimle yargılamaya çalışmak... çamur atmaya uğraşmak sizin savunduğunuz fikirleri temize çıkarmaz... varsa karşı fikrinizi ve doğrularınızı ortaya koyun insanlar istifade etsin... veya düşün yakamızdan. Şimdilik edebimle bu kadar yazıyorum... Demişler ya dinime küfreden ve çamur atmaya çalışanlar müselman olsa bari. Basit bir fikre ve eleştiriye tahammülsüzce çıldırırken... Allah'a ve Peygambere küfredilse gıkınız çıkmaz namertler”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Konaç’a tepki gösterdi. Genç, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan açık bir provokasyondur. Bu ülkenin kurucu liderine dil uzatmak, fikir beyanı değil, Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okumaktır. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken hâlâ Atatürk’ü tartışmaya açan, toplumu kutuplaştıran bu anlayış artık tarihin çöplüğüne aittir. Kurtuluş Savaşı’nı örgütleyen, yokluk içindeki bir milleti ayağa kaldıran, ulusal egemenliği tesis eden Atatürk’e hakaret eden biri, bu ülkenin hiçbir makamında, hiçbir sıfatla yer alamaz” ifadelerini kullandı.