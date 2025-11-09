Profesörün 'Atatürk alerjisine' tepkiler 'ilaç' oldu: Müftülüğün 'mevlit' kararına 'eziklik' dedi Atatürk'e iftira attı

Profesörün 'Atatürk alerjisine' tepkiler 'ilaç' oldu: Müftülüğün 'mevlit' kararına 'eziklik' dedi Atatürk'e iftira attı
Yayınlanma:
Kocaeli Müftülüğünün, 10 Kasım'da Atatürk için mevlit okutulması kararından rahatsız olan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal, mevlit kararının, "Allah rızası için" değil, "eziklik yüzünden olabileceğini" öne sürdü. Uysal, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Kocaeli Müftülüğü 10 Kasım'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü vesilesiyle kentte mevlit okutulması kararı aldı. Müftülüğün bu kararı bazı çevreleri rahatsız etti.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ali Erbaş'ın geleneğini sürdürüyor! 10 Kasım öncesi hutbede Atatürk yine yok!Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ali Erbaş'ın geleneğini sürdürüyor! 10 Kasım öncesi hutbede Atatürk yine yok!

Atatürk için mevlit okutulmasından rahatsız olanlardan biri de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal oldu. Uysal, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

KURUCU ÖNDERE İFTİRA ATTI, MÜFTÜLÜĞÜ 'EZİK' İLAN ETTİ

Müftülüğün resmi kararını sosyal medya hesabından paylaşan Uysal, Diyanet İşleri Başkanlığını kurduğu ve Kuran-ı Kerim'i Türkçeye tercüme ettirdiği halde, "Atatürk'ün İslam'ı bu topraklardan söküp atmaya çalıştığı"nı öne sürdü.

Skandal paylaşımda, "Atatürk, İslam'ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken ve bu tip dini merasimlere karşıyken, Atatürk için mevlit okutmak kimi memnun etmek için?" diye sorarak, mevlidin "Allah rızası için" değil, "eziklik yüzünden olabileceğini" öne sürdü.

yeni-proje-56.jpg

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMINI SİLDİ

Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın bu skandal paylaşımı, kısa sürede büyük tepkilere neden oldu. Uysal, tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

