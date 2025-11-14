Ankara'daki tabela akımını eleştirenler bir de bu gözle bakın! Gençler konuştu 'Paramız yok her şey pahalı' dedi

Ankara’daki “Kızılay” tabelası, gençler için bir sosyalleşme alanına dönüştü. Sosyal medyada eleştiri konusu olan tabela akımı, aslında gençlerin anlattıklarıyla Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik buhranı gözler önüne serdi. Gençler, parasızlık nedeniyle yapacak aktiviteleri olmadığından tabelada fotoğraf çektiklerini anlattı.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi üzerinde yer alan “Kızılay” yön tabelası, gençlerin uğrak noktası hâline geldi. Her gün yüzlerce kişi tabelanın önünde fotoğraf çekiyor. Sosyal medyada yayılan akım, şehir dışından gelen ziyaretçileri bile cezbediyor.

Ancak tabelanın bu kadar ilgi görmesinin altından da ekonomik kriz çıktı.

Nefes'in haberine göre; tabelaya gidip fotoğraf çektiren gençler, sinema ya da dışarıda yemek gibi ücretli aktiviteleri karşılayamadıkları için ücretsiz ama eğlenceli vakit geçirecek alanlar aradıklarını söyledi.

Gaziantep’ten gelen 18 yaşındaki Asel Buse şöyle konuştu:

"Antep’ten 10 Kasım için Ankara’ya geldim. Paramız olmadığı için yapacak aktivite yok. Bir tek Atatürk’ü ziyaret edebildim. Bir de bu tabelayı görebildim. Dışarı çıkınca yemek bile yiyemiyoruz pahalılık nedeniyle. Gençler de çaresizlikten tabelaya çıkmayı eğlenceli buldu."

15 yaşındaki A.M. ise şunları ifade etti:

"İnsanlar burada ne yapıyor diye bakmaya geldik, dört gündür buradayız. Ben hiç tırmanmadım ama onları seyrediyorum. Eğlenceli oluyor, yeni insanlarla tanışıyoruz. Burada bana hitap eden eğlenceli insanlar var."

15 yaşındaki Ö.K. da parasız olduğunu ifade etti:

"Ezhel’in şarkısının etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bir şarkısında bu tabelanın ismi geçiyor. Param yok, arkadaşlarla burada toplanıp eğleniyoruz. Burada güzel sosyal bir ortam oldu."

