Ali Mahir Başarır dokunulmazlık tehdidi bulunan Şamil Tayyar'ın FETÖ arşivini açtı

AKP iktidarı medyasından TGRT Haber'de yorumculuk yapan eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, skandal bir çağrı yaptı.

Tayyar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini fakat siyasi gerilimi artıracağından 'örnek olsun' diye de 'evladı gibi sevdiği' CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır için bu adımın atılmasını istedi.

Muhalefeti yargı sopası ile tehdit olarak algılanan bu sözlere yanıt geldi.

"FETÖ TAKTİKLERİ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Tayyar'ın 2012'de FETÖ elebaşı Gülen'i 'Tek referans noktam' diyerek öve öve bitiremediği anları paylaşıp şu notu düştü:



"İbretlik bir tip varsa o sensin! 2012’de övdüğün, “Tek referans noktam” dediğin FETÖ’nün taktikleriyle, bugün hala siyaset kurumunu esir almak istiyorsun. Dün FETÖ’ye alkış tuttun, bugün aynı dilin yedeğinde siyaset yapıyorsun. Bu ülke artık o numaraları yutmaz!"

Tayyar 2012'de katıldığı bir TV programında şunları sarf etmişti:

"İşte Emre Uslu, Mehmet Baransu gibi cemaate yakın olduğu ifade edilen isimler var. Bakın işte onlar işte çok sert özellikle Twitter'dan mesajlar veriyorlar. E verebilirler. Ben o zaman da söyledim. Bugün de söylüyorum. Diyorum ki Mehmet Baransu ve Emre Uslu üzerinden cemaat okuması olmaz. Benim tek referans noktam var. O da Sayın Fethullah Gülen'dir, Hocaefendidir ve onun açıklamalarına baktığımda ben böyle bir kavga emaresi görmüyorum. O nedenle de ben bu tarz çatışma iddialarının da yapay olduğunu düşünüyorum."

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

Ayrıca Tayyar'ın yargı sopası sözlerine CHP'lilerden de tepki geldi.

Bazı tepkiler şöyle:

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir:

"Hukuk ve adaletten nasibini almamış, “Sallandıracaksın iki tanesini bak sonra yapabiliyorlar mı” mantığı. Ali Mahir’i de, hiçbir arkadaşımızı da bu zalimliğe feda etmeyiz, herkes haddini bilsin!"

"CÜRMÜN KADAR YER YAKARSIN"

CHP Ankara Umut Akdoğan:

"1- Ateş olsan cürmününüz kadar yer yakarsın 2- Âleme ibret olsun diye hukuk işletilmez hala öğrenememişsiniz 3- Uygulanması gereken neyse herkese uygulanır cımbızla çekerek iş yapılamaz 4- Ali Mahir Başarır içinizden hangisini hangi lafa ettiyse getirin kameralar önünde o lafı hak etmiş misiniz hak etmemiş misiniz bir tartışalım"

"MEDYANIN TETİKÇİSİ"

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı:

"Hangi savcının medya tetikçisi olduğunu bildiğimiz tiplere değil Milletvekilimiz; tek bir üyemizin tırnağını vermeyiz. Sandıkta kaybedenler tehditle kazanacağını sanıyor ama gidecekleri yer iktidar değil tarihin çöp sepetidir"

"TEHDİTLER İLE GERİ ADIM ATMAYIZ"

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre: