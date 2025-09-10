AKP'nin dizlerinin bağını çözen anketi Başarır Halk TV'de açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV’de Ekrem Açıkel’in konuğu olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarır, CHP tarafından yaptırılan ancak yöntemi ve firması gizli tutulan son anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Verilerin güvenliği için özel bir yöntem izlendiğini vurgulayan Başarır, şöyle konuştu:

“Bu sefer anket çalışmasını ve firmayı şu anda gizli tutuyorum. Çünkü hiç kimsenin kimlik bilgileri, telefonları alınmadı. Çünkü insanlar korkuyor.”

Ülkedeki baskı ortamını hatırlatan Başarır, “Türkiye'nin 1. Partisi'nin il binasına darbe yapıldığı bir koşulda, milletvekillerinin gaz yediği, cop yediği bir koşulda, ulaşım hakkımızın, mülkiyet hakkımızın sınırlandığı bir dönemde insanlar oyunun rengini belli ederken bile korkuyor” dedi.

"CHP YÜZDE 40'A DAYANDI"

Başarır, ankette CHP’nin açık ara önde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 40'a dayanan bir oy oranı var. AKP yüzde 25'in altında. Size gelen son anket bu. Yakında herkes görecek bunu.”

AKP’nin artık hem toplumsal vicdanda hem de sandıkta kaybettiğini dile getiren Başarır, “AKP diye bir parti iktidarda bugün seçimim olsa yok. Kaybetti. Vicdanlarda da kaybetti, sandıklarda da kaybedecek, kaybetti” ifadelerini kullandı.

Başarır, Türkiye’de yaşanan süreci ileride tarihsel belgeler ve yapımlarla hatırlanacak bir dönem olarak nitelendirdi:

“Çünkü şu yaşananlar, şu yaşadıklarımız bundan 50 yıl sonra bir dönem dizisi olacak. Belgeseller yapılacak. Tıpkı 80'de yaşananları nasıl anlattı büyüklerimiz, 60'ta, 70'te yaşananları nasıl anlattıysa.”

Kendi yaşadıklarını her gün not aldığını belirten CHP’li Başarır, siyaset sonrası döneme dair şunları ekledi:

“Bu ülkede yaşananların hepsinin notlarını günlüğüme yazıyorum. Siyaset bittikten sonra benim için bu ülkeye verebileceğim en güzel armağan 23 yıllık esaretin notları olacak.”

BAKIN AKP'LİLER KENDİ ARALARINDA NELER KONUŞUYORMUŞ

AKP içinde de yaşananlara karşı rahatsızlık olduğunu söyleyen Başarır, bazı AKP'lilerin artık gidişattan memnun olmadığını vurguladı: