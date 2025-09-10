Başarır Erdoğan'a 28 yıl önce sorduğu soruyu açıkladı

Yayınlanma:
Halk TV'ye konuk olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 28 sene önce Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'a sorduğu soruyu açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin için polisi fiziki müdahalede bulundu. CHP'nin Sarıyer'deki binasına giren çevik kuvvet içeride milletvekili ve yaşlı insan ayırt etmeden biber gazı sıktı. CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Servet Mullaoğlu hastanelik oldu.

Halk TV'de Ekrem Açıkel'in konuğu CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaşananlara tepki gösterdi.

Başarır TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi! "Milli irade ayaklar altında çık konuş"Başarır TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi! "Milli irade ayaklar altında çık konuş"

80 darbesinde bile CHP'nin bunu yaşamadığını belirten Başarır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile 28 yıl önceki konuşmasını anlattı.

Başarır Ateş püskürdü: AKP'nin aparatları kontrollü muhalefet istiyorBaşarır Ateş püskürdü: AKP'nin aparatları kontrollü muhalefet istiyor

28 Şubat dönemindeki baskıya karşı çıktığını anlatan Başarır, henüz üniversitede hukuk öğrencisiyken fakültesini ziyarete gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'a sorduğu soruyu anlattı:

  • "28 Şubat sürecinde partiler kapatıldı. Ben de buna üzülmüştüm. Ben 22 yaşındaydım. Recep Tayyip Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. Kayıtlar var. Marmara Üniversitesi'ne geldi. Ona sorduğum soru Milli Güvenlik Kurulu'nun siyasete müdahalesini doğru buluyor musunuz? Refah Partisi'nin kapatılma sürecinde Milli Güvenlik Kurulu'nun etkisi olmuş mudur dediğimde böyle döndü, döndü, döndü cevap veremedi. Soruyu tekrar bana sordu. Çünkü ben parti kapatmaya o gün de karşıydım. Çok genç bir yaşta. Hukuk Fakültesi 3. sınıftaki bir öğrenci olarak. Ama o gün Refah Partisi'ne ya da başka bir partiye bu muamele yapılmadı."

"HALK İSTEMEZSE SEN GİDERSİN ERDOĞAN"

  • "8.000 polisle binalarına girilmedi. İl başkanları yöneticiler partiye sokulmamak gibi bir durum olmadı. Ben söylüyorum. O gün de ben bunu kınamıştım. Bugün de kınıyorum. Bugün apayrı bir noktadayız. 28 Şubat süreci dediniz.
  • Demokrasi dediniz. Milli irade dediniz. Ne oldu? Ayaklar altına aldınız hepsini. Şu anda kendi iktidarınız için muhalefete bir darbe yapıp bir sınır çizip. Siz orada olacaksınız. Ben burada olacağım diyor. Hayır diyorum ben de. Benim de orada olma hakkım var. Halk isterse ben orada olurum. Halk istemezse sen gidersin Recep Tayyip Erdoğan diyorum.
  • O da diyor ki halka rağmen ben buradayım. Gerekirse sizin genel başkanınızı değiştiririm. Gerekirse kayyum olarak Gürsel Tekin'i atarım diyor..."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

