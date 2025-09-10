Başarır Erdoğan'a 28 yıl önce sorduğu soruyu açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin için polisi fiziki müdahalede bulundu. CHP'nin Sarıyer'deki binasına giren çevik kuvvet içeride milletvekili ve yaşlı insan ayırt etmeden biber gazı sıktı. CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Servet Mullaoğlu hastanelik oldu.

Halk TV'de Ekrem Açıkel'in konuğu CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaşananlara tepki gösterdi.

Başarır TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi! "Milli irade ayaklar altında çık konuş"

80 darbesinde bile CHP'nin bunu yaşamadığını belirten Başarır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile 28 yıl önceki konuşmasını anlattı.

Başarır Ateş püskürdü: AKP'nin aparatları kontrollü muhalefet istiyor

28 Şubat dönemindeki baskıya karşı çıktığını anlatan Başarır, henüz üniversitede hukuk öğrencisiyken fakültesini ziyarete gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'a sorduğu soruyu anlattı:

"28 Şubat sürecinde partiler kapatıldı. Ben de buna üzülmüştüm. Ben 22 yaşındaydım. Recep Tayyip Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. Kayıtlar var. Marmara Üniversitesi'ne geldi. Ona sorduğum soru Milli Güvenlik Kurulu'nun siyasete müdahalesini doğru buluyor musunuz? Refah Partisi'nin kapatılma sürecinde Milli Güvenlik Kurulu'nun etkisi olmuş mudur dediğimde böyle döndü, döndü, döndü cevap veremedi. Soruyu tekrar bana sordu. Çünkü ben parti kapatmaya o gün de karşıydım. Çok genç bir yaşta. Hukuk Fakültesi 3. sınıftaki bir öğrenci olarak. Ama o gün Refah Partisi'ne ya da başka bir partiye bu muamele yapılmadı."

"HALK İSTEMEZSE SEN GİDERSİN ERDOĞAN"