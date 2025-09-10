Başarır Ateş püskürdü: AKP'nin aparatları kontrollü muhalefet istiyor

Halk TV'de Ekrem Açıkel'in sunduğu Yeni Bir Sabah programının konuğu CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır oldu.

CHP'li Ali Mahir Başarır, CHP Lideri Özgür Özel'in ofisi olarak belirlenen Sarıyer'deki eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında polislerin kayyum için hala nöbet tuttuğunu belirtti.

CHP binasına polisin biber gazı ile müdahale etmesini, "Utanç verici bir manzara" olarak niteleyen Başarır, hala binadaki üçüncü katta nöbette olduklarını belirtti.

Başarır, polisin oraya da müdahale edebileceğini ama direneceklerini vurguladı:

"Utanç verici bir manzara. Biz yöneticilerimiz, milletvekillerimiz 3. katta Genel başkanımızın çalışma ofisinde sabahlıyoruz, oturuyoruz, tartışıyoruz. Orada çalışıyoruz. Oraya müdahale ederler mi gaz ve Çevik kuvvet Tomalarla? Edebilirler. Etsinler. Onu da yapsınlar. Bizi oradan silah zoruyla çıkarsınlar. Çünkü biz bir hakkı savunuyoruz."

"ŞUNU HERKES BİLSİN BİZ DİRENDİK"

Başarır, CHP binasına gazlı müdahalenin adından vatandaşlara şöyle seslendi:

"Şunu herkes bilsin ki biz direndik. Haklı bir direnç gösterdik. Biz yenilmedik. Biz direndik. Bu halk için direndik, demokrasi için direndik, geleceğimiz için direndik. Gaz yedik. Üzerimizden yere düştüğümüzde yüzlerce polis kafamıza elimize bastı."

Başarır, kayyum karşı direnişe gelen 70-80 yaşındaki kadınların da darbedildiğiini ve biber gazına maruz kaldığını söyledi. Başarır, yaşlı kadınların çığlıklarının hala kulaklarında olduğunu ifade edip buna sebep olanlara 'haklarını helal etmeyeceklerini' şöyle anlattı:

"Benim en çok üzüldüğüm 70 yaşında, 80 yaşında 60 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan kadınlar darp edildi. Onlar gaz yedi. Onların çığlıkları hala kulaklarımda.

O çığlıkları asla unutamıyorum. Onlara bu altyapıyı hazırlayan Gürsel Tekin ya da daha geridekiler kim düşünüyorsa bu partiye kayyum olarak gelmeyi, onları kınıyorum. Onlara hakkımızı helal etmiyoruz.

Onlara hakkımızı helal etmeyeceğiz.

Biz o kadın kollarındaki yoldaşlarımızla, gençlik kollarındaki kardeşlerimizle bayraklar astık, afişler astık, sokaklarda gezdik, sabahlara kadar uyumadık."

Başarır, 'AKP'nin aparatı haline gelmiş tipler'in mevcut olduğunu ve CHP'nin 'kontrolü bir muhalefet' olmasını istediklerini dile getirdi.

"AKP'nin aparatlarını uyarıyorum" diyen Başarır, şunları ifade etti: