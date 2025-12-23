Şile Belediyesi'ne yeni operasyona CHP'li Zeybek'ten sert tepki: Suç icat eden...

14 Temmuz'da Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın ve 4 belediye yöneticisinin tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonların ardından belediyeye ikinci bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Operasyonun bazı mali suçlamalar çerçevesinde yapıldığının belirtildiği açıklamada etkin pişmanlık kapsamındaki şüpheli ve tanık ifadelerinden söz edildi. Açıklamada, 'şüphelilerin telefonları üzerinde yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen ön inceleme raporları, HTS kayıtları ile MASAK'tan alınan rapor kapsamında incelenen hesap hareketleri birlikte incelendiğinde; soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde' makul suç şüphesine ulaşıldığı öne sürüldü.

Son dakika | Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon

CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Zeybek, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi 5 ay önce tutuklandı. Aradan 165 gün geçti ortada iddianame yok Bugün yeni bir operasyon için düğmeye basılıyor. Delil varsa, iddianame neden yazılmıyor? Yoksa tutuklamadan sonra mı delil aranmaya başlandı? Hukuk, önce tutuklayıp sonra suç icat eden, ardından delil arayan bir mekanizma değildir. Adaleti askıya almayın" ifadelerini kullandı.