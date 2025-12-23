Şile Belediyesi'ne yeni operasyona CHP'li Zeybek'ten sert tepki: Suç icat eden...

Şile Belediyesi'ne yeni operasyona CHP'li Zeybek'ten sert tepki: Suç icat eden...
Yayınlanma:
Şile Belediyesi’ne yapılan yeni operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek operasyona tepki göstererek, " Hukuk, önce tutuklayıp sonra suç icat eden, ardından delil arayan bir mekanizma değildir" açıklamasında bulundu.

14 Temmuz'da Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın ve 4 belediye yöneticisinin tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonların ardından belediyeye ikinci bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Operasyonun bazı mali suçlamalar çerçevesinde yapıldığının belirtildiği açıklamada etkin pişmanlık kapsamındaki şüpheli ve tanık ifadelerinden söz edildi. Açıklamada, 'şüphelilerin telefonları üzerinde yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen ön inceleme raporları, HTS kayıtları ile MASAK'tan alınan rapor kapsamında incelenen hesap hareketleri birlikte incelendiğinde; soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde' makul suç şüphesine ulaşıldığı öne sürüldü.

Son dakika | Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonSon dakika | Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon

gokan-zeybek.jpg

CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Zeybek, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi 5 ay önce tutuklandı. Aradan 165 gün geçti ortada iddianame yok Bugün yeni bir operasyon için düğmeye basılıyor. Delil varsa, iddianame neden yazılmıyor? Yoksa tutuklamadan sonra mı delil aranmaya başlandı? Hukuk, önce tutuklayıp sonra suç icat eden, ardından delil arayan bir mekanizma değildir. Adaleti askıya almayın" ifadelerini kullandı.

Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Siyaset
İHA’ların sırrı
İHA’ların sırrı
CHP’li Suiçmez'den 11.Yargı Paketi çıkışı: Böyle kalitesiz yasa yapma tekniği olmaz
CHP’li Suiçmez'den 11.Yargı Paketi çıkışı: Böyle kalitesiz yasa yapma tekniği olmaz