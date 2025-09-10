Başarır TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi! "Milli iradesi ayaklar altında çık konuş"

TBMM'nin tahsis ettiği kırmızı plakalı araç ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin Sarıyer'deki binasının gitmesine polis izin vermedi. TBMM'nin yetkisi açıkça görmezden gelinirken polis CHP binasında milletvekillerine de herkese biber gazı ile müdahale etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV’de katıldığı programda, TBMM’ye tahsisli kırmızı plakalı aracının CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girişine izin verilmediğini açıkladı. Yaşanan olayı “açık bir darbe” olarak nitelendiren Başarır, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin resmi aracı, il binamıza alınmadı. Bu darbe değilse nedir?” dedi.

Başarır: Polisin barikatlarını Afgan ve Suriyeli mülteciler taşıdı

Başarır, kırmızı plaka uygulamasının TBMM’nin kurulduğu günden bu yana Meclis Başkanlık Divanı üyelerine verildiğini belirterek, “Bu plaka hem saygının hem de görevimizin gereğidir” ifadelerini kullandı. Ancak buna rağmen iki gündür kendi araçlarının bile alana sokulmadığını söyledi.

Polisin uygulamasına sert tepki gösteren Başarır, “Bir bakan geldiği zaman ‘almıyorum’ dese o polis bugün tutuklanmıştı” dedi.

Muhalefet milletvekillerine yönelik farklı muameleye dikkat çekerek, “Polis 'demagoji yapma' dedi. Ana muhalefet olunca bunu söylediler” ifadelerini kullandı.

"NUMAN KURTULMUŞ UTANMALI"

Başarır, Cumhurbaşkanı'ndan sonra protokolde ikinci sırada yer alan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un parlamenterlerin hakkını korumadığı için 'utanması' gerektiğini söyledi.

Başarır Ateş püskürdü: AKP'nin aparatları kontrollü muhalefet istiyor

Benzer bir uygulamanın kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nde karşılaştıklarında Kurtulmuş'u aradığı görüntüleri, 'Yalvardı' diye servis eden iktidar medyasına da 'kıt akıllılar' diyen Başarır, şunları ifade etti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aracı il binamıza sokulmadı. Bakın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi, benim aracım o araç benim adıma da kayıtlı değil. Meclis adına kayıtlı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi aracı plakası il binamıza alınmadı. Bu darbe değildir de nedir? Ben Sayın Numan Kurtulmuş'a buradan sesleniyorum. Esenyurt'ta da milletvekilleri belediyeye sokulmadığı zaman onu aramıştım. Bazı kıt zekalılar Allah onlara akıl versin. Dün TGRT'de Meclis başkanına yalvardı o gün diyor. Hayır. Bir milletvekilinin bir kamu kurumuna girememesi parlamentoyu ayaklar altına alır. Ben Meclis Başkanı'nı o gün o yüzden aradım ve milletvekilleri Esenyurt Belediyesi'ne alındı hatırlarsınız. Ve medyanın önünde aradım ben Numan Kurtulmuş'u.

Ve bugün de sesleniyorum. Polislerin milletvekillerine yaptığı muamele kabul edilemez. Yüzlerine gaz sıktı. Kafasına kalkanlarla vurdu. Plastik mermi. Bu videoların hepsi paylaşıldı. Çıkıp basına bu durumu konuşması gerekirdi Numan Kurtulmuş'un.

Aynı şekilde sen meclis başkanısın. Meclis adına kayıtlı resmi plakalar alana alınmadı. Bundan utanması gereken Sayın Numan Kurtulmuş'tur."

Başarır polis müdahalesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın polis tarafından darbedildiğini de söyledi.

Başarır, polisin de bunu bilerek yaptığını iddia etti. Başarır, kendi yüzüne de biber gazı sıkıldığını belirterek, "Bir parça milli iradeye saygınız varsa gereğini yapın" dedi. Başarır şöyle konuştu: