Başarır: Polisin barikatlarını Afgan ve Suriyeli mülteciler taşıdı
CHP'li Ali Mahir Başarır, Sarıyer'deki CHP binasına polis barikatlarını taşıyanların Afgan mülteci olduğunu söyledi. Başarır, "Atatürk'ün kurduğu partiye Suriyeli ve Afgan mültecileri kullanılarak o demir ağları örüldü" dedi.
CHP'nin İstanbul'daki Özgür Özel'in ofisi olarak değiştirilen eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasından hala polis ayrılmadı. Polis biber gazı ile girip milletvekillerine bile fiziki müdahale sonrası kayyum Gürsel Tekin gelip 'çalışmalarına' başladı. Binadaki başkanlık makamında da CHP'li vekillerin nöbeti sürüyor.
Halk TV'de Ekrem Açıkel'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin binası ve çevresindeki polis barikatlarının Suriyeli ve Afgan mülteciler tarafından örüldüğünü iddia etti.
Başarır şunları dile getirdi:
- "Bugün il binamıza 8.000 polis geliyor. 25 Toma'yla. 25 Toma'dan çok daha fazla. Daha fazla vardı.
- Yüzlerce metre bariyerler örüldü. Tır tır bariyerler geldi.
- Ve Milli mücadeleyi yürüten, bu ülkeye demokrasiyi getiren cephede savaşırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıp milli iradeye bu kadar değer veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye Suriyeli ve Afgan mültecileri kullanılarak o demir ağları örüldü.
- Barikatlar örüldü. Gözlerimle gördüm. Yalan söylemesinler. Gidip konuş. Plakasız kamyonlar mülteci taşıdı. Plakasız kamyonlar geldi. Sivil görünümlü polis olarak daha sonra tespit ettiğimiz insanlar günlerdir polis partinin içerisinde sızmışlar. Biz bu muameleyi hak etmedik. Türkiye hak etmedi. Bakın bir kez daha söylüyorum.
- Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeye demokrasiyi, çok partili hayatı getiren bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti kuran, bir yandan Osmanlı'nın borçlarını ödeyen, bir yandan sanayileşme hamlesini yapan, Sümer Bank'ı, bankaları, şeker fabrikalarını, kağıt fabrikalarını, Demir Çelik fabrikalarını, limanları yapan parti. O dövdüğü kadınlar onlara dünyada birçok ülkeden önce seçme seçilme hakkını veren parti."