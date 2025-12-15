AKP'linin kızına 'torpilli' Almanya ataması: CHP'li Özçağdaş'tan skandala tepki

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, MESEM'de hayatını kaybeden çocukları gündeme getirdi, aynı zamanda AKP MYK Üyesi Mustafa Şen’in kızının Almanya’ya eğitim ataşesi olarak atanmasını eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, AKP iktidarına MESEM ve TBMM’deki istismar skandalı üzerinden eleştirilerini sıralarken, Almanya’ya AKP’li Mustafa Şen’in kızının eğitim ataşesi olarak atanmasına tepki gösterdi.

Özçağdaş, “MESEM’de hayatını kaybeden Eren'in babasına ne cevap vereceksiniz? Bakan cevap vermiş, 24 Kasım’da AKP’nin AR-GE Eğitim Başkanı’nın kızı Şeyma Şen’i atamasız, dışarıdan konsolosluğa atamış” dedi.

‘MESEM’DEKİ ÇOCUKLARI KORUYAMADINIZ’

Özçağdaş, konuşmasına TBMM lokantasında yaşanan bir olayı hatırlatarak başladı ve şunları söyledi:

“TBMM'de bir çocuğun uğradığı istismarı engelleyememenin üzüntüsünü paylaşıyoruz, tıpkı MESEM’de olduğu gibi. Oysa MESEM’de öldürülen çocukları koruyamadınız ancak buna tepki gösteren çocukları tutukladınız."

Bu yıl en az 85 çocuk işçi öldü... Bakan Tekin: Çocukları ucuz iş gücü olarak gören yaklaşım kabul edilemezBu yıl en az 85 çocuk işçi öldü... Bakan Tekin: Çocukları ucuz iş gücü olarak gören yaklaşım kabul edilemez

‘AKP’LİNİN KIZINI TORPİLLE ALMANYA’YA GÖNDERMİŞSİNİZ’

Özçağdaş, AKP'li Mustafa Şen’in kızı Şeyma Şen’in dışarıdan atama yöntemiyle Mainz Konsolosluğu’nda eğitim ataşesi atanmasına tepki gösterdi, sözlerine şöyle devam etti:

"MESEM’de hayatını kaybeden Eren'in babasına ne cevap vereceksiniz? Bakan cevap vermiş, 24 Kasım’da AKP’nin AR-GE Eğitim Başkanı’nın kızı Şeyma Şen’i atamasız, dışarıdan konsolosluğa atamış. Siz ancak bakan çocuklarının hakkını bilirsiniz. Bir milyon kişi içinde adam bulamamışsınız, bir AK Parti’linin kızını torpil ile Almanya'ya göndermişsiniz. Size ne desem boş.”

TİP’ten MESEM protestosu: 'Yandaş tosuncuklar mı beslenecek, çocuklarımız mı?'TİP’ten MESEM protestosu: 'Yandaş tosuncuklar mı beslenecek, çocuklarımız mı?'

‘MESEM’LERİ BİTİRECEĞİZ’

Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında eğitim sistemine yönelik vaatlerini de anlatan Özçağdaş, “Okulları ezberci ve sınav odaklı yapılar olmaktan çıkaracağız. Özgür, düşünen, sorgulayan ve yaratıcı bireyler yetiştiren yaşam alanları haline getireceğiz. MESEM’leri bitireceğiz" dedi.

