AKP'linin kızına 'torpilli' Almanya ataması: CHP'li Özçağdaş'tan skandala tepki

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, AKP iktidarına MESEM ve TBMM’deki istismar skandalı üzerinden eleştirilerini sıralarken, Almanya’ya AKP’li Mustafa Şen’in kızının eğitim ataşesi olarak atanmasına tepki gösterdi.

Özçağdaş, “MESEM’de hayatını kaybeden Eren'in babasına ne cevap vereceksiniz? Bakan cevap vermiş, 24 Kasım’da AKP’nin AR-GE Eğitim Başkanı’nın kızı Şeyma Şen’i atamasız, dışarıdan konsolosluğa atamış” dedi.

‘MESEM’DEKİ ÇOCUKLARI KORUYAMADINIZ’

Özçağdaş, konuşmasına TBMM lokantasında yaşanan bir olayı hatırlatarak başladı ve şunları söyledi:

“TBMM'de bir çocuğun uğradığı istismarı engelleyememenin üzüntüsünü paylaşıyoruz, tıpkı MESEM’de olduğu gibi. Oysa MESEM’de öldürülen çocukları koruyamadınız ancak buna tepki gösteren çocukları tutukladınız."

‘AKP’LİNİN KIZINI TORPİLLE ALMANYA’YA GÖNDERMİŞSİNİZ’

Özçağdaş, AKP'li Mustafa Şen’in kızı Şeyma Şen’in dışarıdan atama yöntemiyle Mainz Konsolosluğu’nda eğitim ataşesi atanmasına tepki gösterdi, sözlerine şöyle devam etti:

"MESEM’de hayatını kaybeden Eren'in babasına ne cevap vereceksiniz? Bakan cevap vermiş, 24 Kasım’da AKP’nin AR-GE Eğitim Başkanı’nın kızı Şeyma Şen’i atamasız, dışarıdan konsolosluğa atamış. Siz ancak bakan çocuklarının hakkını bilirsiniz. Bir milyon kişi içinde adam bulamamışsınız, bir AK Parti’linin kızını torpil ile Almanya'ya göndermişsiniz. Size ne desem boş.”

‘MESEM’LERİ BİTİRECEĞİZ’

Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında eğitim sistemine yönelik vaatlerini de anlatan Özçağdaş, “Okulları ezberci ve sınav odaklı yapılar olmaktan çıkaracağız. Özgür, düşünen, sorgulayan ve yaratıcı bireyler yetiştiren yaşam alanları haline getireceğiz. MESEM’leri bitireceğiz" dedi.