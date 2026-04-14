AKP’lilerden boş salonu gizlemek için dikkat çeken hamle

AKP’lilerden boş salonu gizlemek için dikkat çeken hamle
AKP, hafta sonu Kayseri’de düzenlediği Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı’nda, 8 ilden temsilci davet etmesine rağmen salonun dolmaması üzerine siyah perdeyle alanı küçülttü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, boş koltukları ve perde arkasındaki boşluğu gözler önüne serdi.

Yıllardır “salonlara sığmıyoruz” söylemiyle politika yapan AKP’nin son dönemdeki etkinliklerinde katılım sorunu yaşadığı görülüyor. Hafta sonu Kayseri’nin ev sahipliğinde düzenlenen Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı’nda, salonun büyük bölümünün boş kalması dikkat çekti.

akp-salon-1.jpg

SALONUN BALKON KISMI TAMAMEN BOŞTU

Toplantıya Nevşehir, Yozgat, Niğde, Sivas, Kırşehir, Kırıkkale ve Aksaray’dan milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile teşkilat yöneticileri davet edildi. Kayseri İl Kültür Müdürlüğü’nün konferans salonunda yapılan toplantıda, Sözcü'nün haberine göre salonun balkon kısmının tamamen boş olduğu görüldü. AKP Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, salonun orta bölümüne siyah bir perde çekilerek daraltılan alanda konuşma yaptı.

akp-salon.jpg

PERDE ARKASINDAKİ BOŞLUK DİKKAT ÇEKTİ

Salonun arka bölümünün perdeyle kapatıldığı, perdenin arkasında en az 6 sıranın boş kaldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, perdenin önünde konuşan Büyükgümüş’ün arkasındaki boş koltuklar kadraja yansıdı. Fotoğrafları gören AKP’liler, “Bir zamanlar meydanlara, salonlara sığmıyorduk. Şimdi küçük salonu bile dolduramıyoruz, ortadan küçücük salon ikiye bölünmüş” yorumlarını yaptı.

ENERJİ BAKANI VE ESKİ BAKAN DA KATILDI

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da yer aldığı toplantının ilk iki günü bir otelde, üçüncü günü ise Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ait konferans salonunda gerçekleştirildi. Yeterli katılım olmayınca salonun daha da daraltıldığı, katılımcıların perdenin önünde toplandığı belirtildi.

