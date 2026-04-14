AKP’liler arasında küfür krizi

AKP Şanlıurfa teşkilatında, Ceylanpınar İlçe Başkanı İhsan Değirmenci'nin kadın milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı'ya yönelik küfürlü ifadeler kullandığı iddia edildi. Değirmenci'nin, "O kim ki? Ben onun… aynı kareye girmem" dediği ve partililere Yazmacı ile görüşmeme talimatı verdiği öne sürüldü.

AKP Şanlıurfa teşkilatı, bir ilçe başkanının kadın milletvekiline yönelik küfürlü sözleriyle sarsıldı. İddiaya göre AKP Ceylanpınar İlçe Başkanı İhsan Değirmenci, ramazan bayramında Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ile aynı kareye girmemek için büyük gayret sarf etti.

KÜFÜRLÜ İFADELER VE TALİMAT

Partililere “O kim ki? Ben onun… aynı kareye girmem” diye küfürlü ifadeler kullandığı öne sürülen Değirmenci’nin, teşkilat yöneticilerine ve kadın kollarına “Kimse Asuman’la konuşmayacak, görüşmeyecek” talimatı verdiği iddia edildi.

AKP'li Çerçioğlu'na Meclis'ten kötü haberAKP'li Çerçioğlu'na Meclis'ten kötü haber

YAZMACI: “TEŞKİLATIMIZIN HAMLESİNİ BEKLİYORUM”

Sözcü’deki habere göre AKP’li vekil Cevahir Asuman Yazmacı, “Ne diyeyim şimdi ben bilmiyorum ki? Benim kendisiyle bir problemim yok. Ama kendisinin demek ki… Bu arkadaş kendine yakışanı mı yapmış, ne desem! Şık olmayacak. Benim partim, benim ilçe başkanım. Yol arkadaşımız, lakin…” ifadelerini kullandı.

Bayramlaşmada kendisiyle aynı kareye girmemek için fotoğraf çektirmediğini belirten Yazmacı, “Teşkilatımızın bu konuları duyunca yapacağı hamleyi bekliyorum” dedi.

AKP'li vekile Giresun'da büyük şok! Madene karşı çıkan yurttaşlar mikrofonu elinden aldıAKP'li vekile Giresun'da büyük şok! Madene karşı çıkan yurttaşlar mikrofonu elinden aldı

İLÇE BAŞKANINDAN YANIT YOK

Konuyla ilgili soruları yanıtlamayan İlçe Başkanı İhsan Değirmenci’nin, iddialara yönelik henüz bir açıklama yapmadığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Siyaset
İçişleri Bakanı Çiftçi İran'ın Ankara Büyükelçisiyle görüştü
İçişleri Bakanı Çiftçi İran'ın Ankara Büyükelçisiyle görüştü
Murat Ongun İBB Davası'nda ilk kez söz aldı!
Murat Ongun İBB Davası'nda ilk kez söz aldı!
İBB tutuklusu reklamcı Esma Bayrak tüm iddialara yanıt verdi! "Attığım maili Ağır Ceza'da anlatacağımız aklıma gelmezdi"
"Attığım Maili Ağır Ceza'da Anlatacağım Aklıma Gelmezdi.