AKP’liler arasında küfür krizi

AKP Şanlıurfa teşkilatı, bir ilçe başkanının kadın milletvekiline yönelik küfürlü sözleriyle sarsıldı. İddiaya göre AKP Ceylanpınar İlçe Başkanı İhsan Değirmenci, ramazan bayramında Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ile aynı kareye girmemek için büyük gayret sarf etti.

KÜFÜRLÜ İFADELER VE TALİMAT

Partililere “O kim ki? Ben onun… aynı kareye girmem” diye küfürlü ifadeler kullandığı öne sürülen Değirmenci’nin, teşkilat yöneticilerine ve kadın kollarına “Kimse Asuman’la konuşmayacak, görüşmeyecek” talimatı verdiği iddia edildi.

YAZMACI: “TEŞKİLATIMIZIN HAMLESİNİ BEKLİYORUM”

Sözcü’deki habere göre AKP’li vekil Cevahir Asuman Yazmacı, “Ne diyeyim şimdi ben bilmiyorum ki? Benim kendisiyle bir problemim yok. Ama kendisinin demek ki… Bu arkadaş kendine yakışanı mı yapmış, ne desem! Şık olmayacak. Benim partim, benim ilçe başkanım. Yol arkadaşımız, lakin…” ifadelerini kullandı.

Bayramlaşmada kendisiyle aynı kareye girmemek için fotoğraf çektirmediğini belirten Yazmacı, “Teşkilatımızın bu konuları duyunca yapacağı hamleyi bekliyorum” dedi.

İLÇE BAŞKANINDAN YANIT YOK

Konuyla ilgili soruları yanıtlamayan İlçe Başkanı İhsan Değirmenci’nin, iddialara yönelik henüz bir açıklama yapmadığı öğrenildi.