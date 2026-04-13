AKP'li Çerçioğlu'na Meclis'ten kötü haber

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında sürpriz bir kararla CHP'den AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun yönettiği Aydın Büyükşehir Belediyesinde, nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Vekili Polat Bora Mersin'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 38 gündem maddesi ele alınırken komisyon üyelikleri için seçim yapıldı.

AKP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NUN BAŞKAN VEKİLLERİ ESKİ PARTİSİNDEN SEÇİLDİ

Yapılan oylamalar sonucunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi birinci başkan vekilliğine CHP'li Salim Tümer Apaydın, ikinci başkan vekilliğine ise yine CHP’den Yiğit Menderes seçildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi katipliği görevine CHP’li Ayşe Özdemir, Tuba Dinçer, Derya Oktay ve Raziye Akıncıoğlu ile AKP’den Yasemin Gürsoy seçilirken; encümen üyeliğine de CHP’li Hayati Atlı, Yiğit Menderes, Celalettin Erol ve Kadir Mutlu ile AKP’li Hüseyin Işık seçildi.

Tüm seçimler, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.