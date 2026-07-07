AKP'li vekilin terk ettiği şenlik sonrası Müfit Can Saçıntı sessizliğini bozdu



Konya’nın Akşehir İlçesinde 67’nci Uluslarası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği etkinliklerle başladı. Açılış törenine temsili Nasreddin Hoca’yı canlandıran sanatçı Müfit Can Saçıntı’nın konuşması damga vurdu. Saçıntı’nın konuşması, AKP’li isimlerin tepkisini çekti.



Temsili Nasreddin Hoca olarak konuşan Müfit Can Saçıntı, şu ifadeleri kullandı:

“Biz uyandık ama Akşehirliler tıpkı Milli Mücadele’de olduğu gibi... Hoş geldiniz torunlarım, yarenlerim. Bugün burada anlatacağım her şey gerçektir, yalanım varsa Allah bana evlenme programlarından koca versin. Duydum öyle şeyler oluyormuş artık.

Bugün nasip oldu, Nasreddin Hoca’nın eşeğine kayyum olarak atandım. Bu şenlikte Bulgar dansçılarımız varmış. Onlar duymuş, soruyor bana ‘Kayyum nedir?’ Nasıl anlatayım Türk olmayan birine kayyumu? Dedim ki; kardeşim sen birini sevdin, o da seni sevdi, evlendiniz, gerdeğe girdiniz. Gerdek sabahı bir uyanıyorsun, eşinin yerinde bir Mahmut var. O Mahmut’a kayyum diyoruz, ne diyelim.”



‘’HOCA SİYASET YAPTI’’ DİYEREK ETKİNLİĞİ TERK ETTİ

AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, temsili Nasreddin Hoca’yı canlandıran Müfit Can Saçıntı’nın konuşmasının siyasi içerik taşıdığını savunarak tepki gösterdi. Baykan, bu gerekçeyle şenlik kapsamında düzenlenecek diğer etkinliklere katılmayacağını açıklayıp ayrıldı. Baykan, ‘’ Bu görüntüleri kabul etmem mümkün değil. Hoca siyaset yaptı’’ ifadelerini kullandı.

''10 TEMMUZ’DAN SONRA BİR VİDEO ÇEKEREK, BEN DE İKİ ÇİFT LAF EDECEĞİM''

Yaşananların ardından Müfit Can Saçıntı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Selam.

Nasreddin Hoca Şenliği’ndeki konuşmama bir sayın vekil tepki gösterdi.

Sonrasında sosyal medyada tepki göstermeye devam etmiş.

Bugün de olayın ulusal basına yansıdığını gördüm.

Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor.

Şahsi polemiklerle şenliğe gölge düşürmemek için yanıt hakkımı saklıyorum.

Şenliklere katılan değerli Akşehirlilerin “neşelerinin kaçırılmasına” bahane olmak istemiyorum.

Gerçekten dolu dolu ve güzel bir şenlik programı var. Hele sevgili Akşehirliler şenliğin tadını çıkartsın.

10 Temmuz’dan sonra bir video çekerek, ben de iki çift laf edeceğim.

Bu konuda görüş ve röportaj talep eden basın mensubu arkadaşların anlayış göstereceklerine inanıyorum.

Herkese şenlikli bol neşeli günler dilerim.”