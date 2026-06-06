AKP'li vekilden Rahmi Koç hakkında suç duyurusu: Senin gibi para babasının...
AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, anlattığı bir fıkrada Kürt kadınlarına yönelik ifadeleri nedeniyle iş insanı Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un anlattığı Kürt bir kadın karakterin yer aldığı fıkraya tepkiler sürüyor.
AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, sosyal medya hesabından Rahmi Koç'a "Senin gibi bir para babasının kamuoyunda infiale neden olan ifadelerine karşı duruşum nettir. Türkiye'nin gücü; farklılıklarını zenginlik olarak gören, aynı bayrak altında kenetlenen milletimizin kardeşliğidir." ifadeleriyle seslenirken İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
"SENİN GİBİ BİR PARA BABASININ İFADELERİNE KARŞI TAVRIM NETTİR"
"Milletimizi ayrıştıran, kadınlarımızı aşağılayan söylemlere karşı sessiz kalmıyoruz." diyen İzsiz, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a yönelik tepkisini şöyle dile getirdi:
"Ben Esenyurt'un sokaklarında; Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu milletin kardeşliği için gece gündüz çalışırken; Toplumumuzu kökenler üzerinden ayrıştıran, kadınlarımızı aşağılayan ve milletimizin ortak değerlerini inciten söylemleri asla kabul etmiyorum. Senin gibi bir para babasının kamuoyunda infiale neden olan ifadelerine karşı duruşum nettir. Türkiye'nin gücü; farklılıklarını zenginlik olarak gören, aynı bayrak altında kenetlenen milletimizin kardeşliğidir. Biz birliğimizi büyütmek, kardeşliğimizi güçlendirmek ve insanımızın derdine çözüm üretmek için mücadele ederken; hiç kimsenin ayrıştırıcı, ötekileştirici ve kırıcı sözlerle toplumsal huzurumuza zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Kadınlarımızın onurunu, milletimizin birliğini ve toplumsal huzurumuzu hedef alan hiçbir söylem karşısında sessiz kalmayacağız."
BAHÇELİ RAHMİ KOÇ'A DESTEK VERMİŞTİ
Öte yandan, İzmir'de katıldığı bir hastane açılışında anlattığı fıkra nedeniyle tepki çeken ve hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek geldi.
Bahçeli, Koç Holding Şeref Başkanı hakkında soruşturma başlatılmasına da sert tepki gösterdi.