AKP'li vekilden Rahmi Koç hakkında suç duyurusu: Senin gibi para babasının...

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un anlattığı Kürt bir kadın karakterin yer aldığı fıkraya tepkiler sürüyor.

AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, sosyal medya hesabından Rahmi Koç'a "Senin gibi bir para babasının kamuoyunda infiale neden olan ifadelerine karşı duruşum nettir. Türkiye'nin gücü; farklılıklarını zenginlik olarak gören, aynı bayrak altında kenetlenen milletimizin kardeşliğidir." ifadeleriyle seslenirken İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

"Milletimizi ayrıştıran, kadınlarımızı aşağılayan söylemlere karşı sessiz kalmıyoruz." diyen İzsiz, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a yönelik tepkisini şöyle dile getirdi:

"Ben Esenyurt'un sokaklarında; Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu milletin kardeşliği için gece gündüz çalışırken; Toplumumuzu kökenler üzerinden ayrıştıran, kadınlarımızı aşağılayan ve milletimizin ortak değerlerini inciten söylemleri asla kabul etmiyorum. Senin gibi bir para babasının kamuoyunda infiale neden olan ifadelerine karşı duruşum nettir. Türkiye'nin gücü; farklılıklarını zenginlik olarak gören, aynı bayrak altında kenetlenen milletimizin kardeşliğidir. Biz birliğimizi büyütmek, kardeşliğimizi güçlendirmek ve insanımızın derdine çözüm üretmek için mücadele ederken; hiç kimsenin ayrıştırıcı, ötekileştirici ve kırıcı sözlerle toplumsal huzurumuza zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Kadınlarımızın onurunu, milletimizin birliğini ve toplumsal huzurumuzu hedef alan hiçbir söylem karşısında sessiz kalmayacağız."