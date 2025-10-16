AKP’li isimden 'iç hesaplaşma' çıkışı: Sanki birileri kaçmasına göz yumdu

AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından son zamanlarda yapılan operasyonlara dikkat çekti.

Kaçarken yakalanıp serbest bırakılmıştı: Ünsal Ban bu kez kaçtı!

Sezgin Baran Korkmaz, Can Holding ve İstanbul Altın Rafinerisi operasyonlarına dikkat çeken Tayyar, Ünsal Ban'ın "ticari operasyonların kilit ismi" olduğunu söyleyerek, "Sanki birileri kaçırdı veya göz yumdu sussun diye" ifadesini kullandı.

SBK ve Cihan Ekşioğlu hakkında gözaltı kararı: Operasyonun altından Sedat Peker'in ifşaları çıktı

Bu ifadesi dikkat çeken Şamil Tayyar, şunları söyledi:

"Son dönem ilginç operasyonlar yapılıyor

Sezgin Baran Korkmaz, Can Holding, İstanbul Altın Rafinerisi gibi.

Bu operasyonlar nereye kadar uzar, nerede kesilir bilmiyorum ama uzarsa çok can yakacak gibi gözüküyor.

Bir o kadar dikkat çekici iç hesaplaşmalar da var.

Mesela Ünsal Ban’ın firarı araya kaynamasın, ticari operasyonların kilit isimlerinden biriydi.

Hakkındaki 4 ayrı davanın 3’ünde yurtdışı yasağı bulunuyordu, 2 kez yurt dışına kaçarken yakalanmış, buna rağmen tahliye edilmişti.

AK Partili Milletvekili Hüseyin Kocabıyık bile kaçma şüphesiyle tutuklanırken, Ban’ın tahliyesinin hiçbir bir makul sebebi yoktur.

Sanki birileri kaçırdı veya göz yumdu sussun diye.

İlintili başka dosyalar da var.

İzleyelim, görelim.

Mevzular ne kadar derin.”