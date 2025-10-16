AKP’li isimden 'iç hesaplaşma' çıkışı: Sanki birileri kaçmasına göz yumdu

AKP’li isimden 'iç hesaplaşma' çıkışı: Sanki birileri kaçmasına göz yumdu
Yayınlanma:
AKP’li Şamil Tayyar, son zamanlarda yapılan operasyonlara dikkat çekerek, eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban’ın, hakkındaki 3 ayrı yurtdışı çıkış yasağı kararına rağmen firar etmesine dikkat çekti. Tayyar, "Sanki birileri kaçırdı veya göz yumdu sussun diye" ifadelerini kullandı.

AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından son zamanlarda yapılan operasyonlara dikkat çekti.

Kaçarken yakalanıp serbest bırakılmıştı: Ünsal Ban bu kez kaçtı!Kaçarken yakalanıp serbest bırakılmıştı: Ünsal Ban bu kez kaçtı!

Sezgin Baran Korkmaz, Can Holding ve İstanbul Altın Rafinerisi operasyonlarına dikkat çeken Tayyar, Ünsal Ban'ın "ticari operasyonların kilit ismi" olduğunu söyleyerek, "Sanki birileri kaçırdı veya göz yumdu sussun diye" ifadesini kullandı.

SBK ve Cihan Ekşioğlu hakkında gözaltı kararı: Operasyonun altından Sedat Peker'in ifşaları çıktıSBK ve Cihan Ekşioğlu hakkında gözaltı kararı: Operasyonun altından Sedat Peker'in ifşaları çıktı

Bu ifadesi dikkat çeken Şamil Tayyar, şunları söyledi:

"Son dönem ilginç operasyonlar yapılıyor

Sezgin Baran Korkmaz, Can Holding, İstanbul Altın Rafinerisi gibi.

Bu operasyonlar nereye kadar uzar, nerede kesilir bilmiyorum ama uzarsa çok can yakacak gibi gözüküyor.

Bir o kadar dikkat çekici iç hesaplaşmalar da var.

Mesela Ünsal Ban’ın firarı araya kaynamasın, ticari operasyonların kilit isimlerinden biriydi.

Hakkındaki 4 ayrı davanın 3’ünde yurtdışı yasağı bulunuyordu, 2 kez yurt dışına kaçarken yakalanmış, buna rağmen tahliye edilmişti.

AK Partili Milletvekili Hüseyin Kocabıyık bile kaçma şüphesiyle tutuklanırken, Ban’ın tahliyesinin hiçbir bir makul sebebi yoktur.

Sanki birileri kaçırdı veya göz yumdu sussun diye.

İlintili başka dosyalar da var.

İzleyelim, görelim.

Mevzular ne kadar derin.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Siyaset
İşçisi emeklisi yoksullukla boğuşurken Kırgızistan'ın milyonlarca dolarlık borcu silindi
İşçisi emeklisi yoksullukla boğuşurken Kırgızistan'ın milyonlarca dolarlık borcu silindi
Öcalan hakkındaki sözleri gündem olmuştu: Turhan Çömez tehdit edildiğini açıkladı
Öcalan hakkındaki sözleri gündem olmuştu: Turhan Çömez tehdit edildiğini açıkladı