Kaçarken yakalanıp serbest bırakılmıştı: Ünsal Ban bu kez kaçtı!

AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanması gündem olan, dört ayrı davada yargılanan ve yurt dışı yasağı bulunan eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban’ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Daha önce Fethiye'de yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada yakalanan Ban, serbest bırakılmıştı.

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban, eski eşi AKP Erzurum eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu bazı şirketlerin sermaye artırımına ilişkin olarak rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti.

NOW Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre; 4 davadan yargılanan, 3 davadan ayrı ayrı yurtdışı yasağı olan, Yunanistan'a kaçarken daha önce yakalanıp tutuklanan Ünsal Ban yurt dışına kaçtı.

YUNAN PASAPORTU ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ban'ın Yunanistan'a kaçma girişimi öncesinde Yunanistan pasaportu aldığı da ortaya çıktı.

T24'ün haberine göre Ban, Yunan pasaportunu 2022 yılında çıkarttığı görüldü. Öncesinde gayrimenkul alarak Yunanistan'da oturum izni sağlayan "Golden Visa" kartı çıkarttığı öğrenilen Ban’ın bu kart ile pasaport çıkaramaması nedeniyle bu evrakının gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Ban’ın pasaport almaya hak kazanabilmesi için Yunanistan vatandaşı olması gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

Borsa manipülasyonu soruşturmasında tutuklanan Ünsal Ban, etkin pişmanlıktan yararlanarak 36 gün sonra tahliye edilmişti.

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın, Fethiye’de yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Ünsal Ban, eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile çekişmeli bir boşanma süreci geçirmişti.

