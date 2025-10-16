SBK ve Cihan Ekşioğlu hakkında gözaltı kararı: Operasyonun altından Sedat Peker'in ifşaları çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arsında Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe olduğu belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, şüpheliler Sezgin Baran KORKMAZ, Cihan EKŞİOĞLU, Çağlar ŞENDİL, Melike YÜKSEL, Sinan Görkem GÖKÇE, Şaban KAYIKÇI ve Alpan Keskin hakkında müşteki Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş'ye yönelik müştekinin acze düşmesinden yararlanmak suretiyle 2019 yılı ve devamında müşteki şirketi yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları ve bu borcu faiz almak suretiyle müşteki şirkete verdikleri yine ayrıca müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla ili Bodrum ilçesi Torba mevkiinde bulunan hali hazırda ismi The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) olan otelin de üst hakkını devraldıkları ve şüpheli Cihan Ekşioğlu ile şüpheli Şaban Kayıkçı ile birlikte hareket ederek üst hakkının bulunduğu oteli işlettikleri iddasıyla; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerden;

1- Cihan EKŞİOĞLU

2- Çağlar ŞENDİL

3-Melike YÜKSEL

4-Sinan GÖRKEM GÖKÇE

5-Şaban KAYIKÇI

isimli şüpheliler yakalanmış olup, ikamet adres ve eklentileri ile araçlarında yapılan arama doğrultusunda haklarında gözaltına alma kararı verilmiştir.

Soruşturma gizliliği gözetilerek titizlikle işlemlere devam olunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BabaOcağı'nda yer alan habere göre suç örgütü lideri Sedat Peker, 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla operasyona konu olan "Paramount Oteli" ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.

SEDAT PEKER, CİHAN EKŞİOĞLU HAKKINDA NE SÖYLEMİŞTİ?

Peker, Haziran 2021’deki paylaşımında dönemin içişleri bakanı Süleyman Soylu’nun Ekşioğlu’na ekip koruması verdiğini, bunun da 15 gün önce iptal edildiğini öne sürmüştü. İstanbul Valiliği ise organize Peker’in EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu’na ekip koruması verildiği, bunun da 15 gün önce geri alındığı iddiasını yalanlamıştı.

Peker, “Sezgin Baran Korkmaz (SBK) ismini gündeme aldığımda yanındaki arkadaşlarına şöyle demiş; ‘Bizi yaktı ancak Cihan Ekşioğlu ya da Ekim Alptekin’in dosyaları ve ilişkiler ağı patlarsa gündemden anca böyle düşerim kurtulurum’ demiş. Bugünkü misafirimiz Cihan Ekşioğlu” diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Sedat Peker, 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla "Paramount Oteli" ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Peker, Cihan Ekşioğlu'nun otele "çökülmesi" yönündeki iddiaları tartışmalara neden olmuştu.

SEDAT PEKER CİHAN EKŞİOĞLU HAKKINDA NELER DEMİŞTİ?

Peker'in paylaşımlarında şu ifadelere yer verilmişti:

“Sezgin Baran Korkmaz, ismini gündeme aldığımda yanındaki arkadaşlarına şöyle demiş Bizi yaktı ancak cihan ekşioğlu ya da ekim alptekinin dosyaları ve ilişkiler ağı patlarsa gündemden anca böyle düşerim kurtulurum demiş. Bugünkü misafirimiz cihan ekşioğlu. Süslü Sülü’nün manevi evladı benim de eski kardeşim Cihan Ekşi, bu olaylar patladığında seni halaoğlu vasıtasıyla uyarmıştım. Süslü Sülü sana o kadar çok değer veriyor ki herkese bir tane koruma polisi verirken sana ekip koruması verdi, korumalar için de Renault Symbol ve tahsisli plaka verdi(korumanın ekip olarak verilmesi çok olağan üstü bir durumdur) Gerçi senin patlayacağını anlayınca koruma kararını ve araç tahsisini 15 gün önce iptal etti.

"FETÖ BORSASININ İLK KURULMASINDAKİ MUCİTLERDEN BİRİ SENSİN"