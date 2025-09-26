AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ünlü şefler gelsin diye milyonlar harcamış!

Gaziantep’te GastroAntep Festivali’nde milyonluk ödemeler tartışma yarattı. Program kapsamında birçok uzman ve programcıya toplamda 4.6 milyon TL ödeme yapıldı. MasterChef şeflerine 670 bin TL kaşe ödendiği belirtilirken, CHP’li Şencan “Ucuz ekmek kuyruğundaki halka haber verin” sözleriyle AKP'li belediyenin harcamalarına dikkat çekti.

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP)’nde ünlü şef, yazar, sektör temsilcisi gastronomiyi masaya yatırdı. Festival kapsamında gastronomi alanında birçok etkinlik yapıldı.

Ancak festivalin lezzetinden çok harcamaları gündem oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu kapsamda yaptığı harcamalara dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Şencan, "AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gastroantep Kültür Yolu Festivali için davet ettiği beslenme uzmanlarına, televizyon programcılarına, yazarlara, şeflere, gazetecilere ve sunuculara toplam 4.685.204TL ödeme yapmış. Ucuz ekmek kuyruğunda bekleyen halkımıza haber verin" açıklamasında bulundu.

ÜNLÜ ŞEFLERİN KAŞESİ BELLİ OLDU

Bu kapsamda gastronomi programı sunucuları Somer Sivrioğu ve Mehmet Yalçınkaya'ya da 670 bin TL'lik kaşe ödemesi yapıldığı ifade edildi.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

