Fatma Hanım’ın Malezya sırrı ortaya çıktı: Gaziantep Belediyesi yüz binlerce lira ödemiş

Gitgide ağırlaşan ekonomik kriz ve artan enflasyon, vatandaşları ağır bir geçim mücadelesinin içine sürüklerken AKP’li belediyelerin harcamaları da katlanarak devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 13 Ağustos günü Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen ASEAN Valiler ve Belediye Başkanları Forumu’na katıldı.

Şahin, söz konusu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Malezya Hükümeti’nin organize ettiği Asya Forumu 2025’e özel davetli olarak katıldık, ‘göçü güce, riski rızka’ dönüştüren Gaziantep modelini anlattık. Yakın geleceğin fırsatlarını şehrimize yönlendirmek için önemli işbirlikleri geliştirdik. Gaziantep her koşulda üreten, paylaşan ve geleceğe umutla bakan bir şehir olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE KASASINDAN 790 BİN TL ÇIKTI!

BirGün,’den İsmail Arı’nın haberine göre, Fatma Şahin’in “Özel davetli olarak katıldık” dediği Malezya’daki toplantı için yüz binlerce lira harcandığı açığa çıktı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 1 Ağustos tarihinde “ASEAN Valiler ve Belediye Başkanları Forumu Organizasyonu” açıklamasıyla Divak Turizm Şirketi’ne 790 bin TL ödeme yaptı.

CHP’Lİ KALKAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan, söz konusu harcamaya ateş püskürdü. “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi har vurup harman savurmaya devam ediyor. ASEAN Valiler ve Belediye Başkanları Forumu Organizasyonu için 790 bin TL harcama yapılmış. Bu foruma katılan Fatma Şahin, Kuala Lumpur Belediye Başkanı ile de protokol imzalamış. İki kurum tecrübelerini paylaşacakmış.” ifadelerini kullanan Kalkan, “Şehrin sorulanlarının daha hızlı çözümü, mutlu şehir, mutlu Türkiye, mutlu dünyadan bahsetmiş. Verimlilik ve koordinasyon odaklı Gaziantep Modelini anlatmış. Bu konuları dışarıdan birisi bakınca ne kadar gerçekçi zannediyordur ama biz Gaziantep’te yaşayanlar asıl gerçekliği herkesten iyi biliyoruz” sözlerini sarf etti.

“BİZ YANDIK SİZ YANMAYIN ALLAH AŞKINA”

Kalkan, “Şahin mutlu şehirden bahsediyor. Bu şehirdeki yağmurda, karda, depremde yaşananlar halen aklımızda. Deprem zamanı insanlar yiyecek, içecek bulamadılar. Halen bir modelden bahsediyor.” sözlerini sarf ederken “Muhalefet temsilcilerini işlerine geldiği zaman çağırıyorlar, işlerine gelmediği zaman çağırmıyorlar. Bunu da Gaziantep modeli diye yutturmaya çalışıyorlar.” dedi.

“Sizin Gaziantep modeli dediğiniz şey; bir avuç azınlığın mutluluğundan başka bir şey değildir.” diyen Kalkan, “Büyükşehir Belediyesi’nin ve Şahin’in anlatımda bulunduğu yurtiçindeki ve yurtdışındaki yetkililere ve şehirlere de uyarıda bulunmak istiyorum. Biz yandık, siz yanmayın Allah aşkına.” ifadelerini kullandı.

