Esenyurt kayyumundan AKP'nin 'bayrak tutanına' milyonluk ihale!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER



Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Ekim 2024'te belediyeye İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı. Aksoy'un kayyum olarak atanmasının ardından belediyede birçok tartışmalı uygulamayla tepki çekti.

Kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi son olarak tartışmalı bir ihale ile gündemde. Belediye 22 Ağustos'ta 'Klima ve Kombi Bakımı ve Onarımı İçin Yedek Parça Alımı' işi için ihaleye çıktı.

Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi 2 milyon 597 bin TL'ye Madis Enerji Dış Ticaret Limited Şirketi aldı. Şirketin sahibi ise AKP'ye yakınlığıyla bilinen Muhammed Ali Doğan isimli bir iş insanı. Doğan sosyal medya hesaplarından AKP'ye oy attığı pusulanın fotoğrafını paylaşıyor. Birçok AKP'li yönetici ile fotoğrafı olan Doğan'ın AKP aldığı ihalelerle de dikkat çekiyor.

28 KAMU İHALESİ ALDI

Madis isimli Bahçelievle ve Bağcılar Belediyesi gibi AKP'li belediyelerin de aralarında yer aldığı çok sayıda kamu kurumundan toplamda 28 ihale aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 73 milyon 196 bin TL olduğu ifade ediliyor.