Esenyurt kayyumundan AKP'nin 'bayrak tutanına' milyonluk ihale!

Esenyurt kayyumundan AKP'nin 'bayrak tutanına' milyonluk ihale!
Yayınlanma:
Kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi, 'Klima ve Kombi Bakımı ve Onarımı İçin Yedek Parça Alımı' işi için ihaleye çıktı. 2.5 milyon TL'lik ihaleyi iktidara yakınlığıyla dikkat çeken bir iş insanı aldı.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Ekim 2024'te belediyeye İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı. Aksoy'un kayyum olarak atanmasının ardından belediyede birçok tartışmalı uygulamayla tepki çekti.

Kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi son olarak tartışmalı bir ihale ile gündemde. Belediye 22 Ağustos'ta 'Klima ve Kombi Bakımı ve Onarımı İçin Yedek Parça Alımı' işi için ihaleye çıktı.

Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi 2 milyon 597 bin TL'ye Madis Enerji Dış Ticaret Limited Şirketi aldı. Şirketin sahibi ise AKP'ye yakınlığıyla bilinen Muhammed Ali Doğan isimli bir iş insanı. Doğan sosyal medya hesaplarından AKP'ye oy attığı pusulanın fotoğrafını paylaşıyor. Birçok AKP'li yönetici ile fotoğrafı olan Doğan'ın AKP aldığı ihalelerle de dikkat çekiyor.

esenyurt-ihale.jpeg

28 KAMU İHALESİ ALDI

Madis isimli Bahçelievle ve Bağcılar Belediyesi gibi AKP'li belediyelerin de aralarında yer aldığı çok sayıda kamu kurumundan toplamda 28 ihale aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 73 milyon 196 bin TL olduğu ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Siyaset
Zehir saçan santralı şikayet edip mühürletmişti: Bayıltana kadar dövdüler
Zehir saçan santralı şikayet edip mühürletmişti: Bayıltana kadar dövdüler
Son Dakika | CHP'nin olağanüstü kurultayının iptal talebi reddedildi
Son Dakika | CHP'nin olağanüstü kurultayının iptal talebi reddedildi