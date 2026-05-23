AKP'li Burcu Köksal'ın butlan sevinci! Kılıçdaroğlu'nu da öve öve bitiremedi

CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildikten sonra AKP’ye katılan Burcu Köksal, "mutlak butlan" kararıyla yeniden göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu öve öve bitiremedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Köksal, birlikte çalıştıkları dönemi “çok güzel” sözleriyle anlattı.

Sabah'a konuşan Köksal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Baykal’ın, Kemal Bey’in ve Özgür Bey döneminde çalıştım. Kemal Bey ile çalışmak çok güzeldi. Adı hiçbir zaman yolsuzluklarla, hırsızlıklarla, ahlaksızlıklarla anılmayan bir insan.”

'ÖZEL İLE UYUM SORUNU YAŞADIK'

Özgür Özel genel başkan olduktan sonra parti içinde uyum sorunu yaşandığını savunan Köksal, “Kurultaydan sonra Özgür Özel’in genel başkan olmasıyla yeni bir devir başladı. Genel başkan olarak çalışacağımızı söyledik. Fakat çok sağlıklı çalışamadık. Özgür Özel’in çalışmak istediği başka bir ekip var. Kılıçdaroğlu’nu desteklediğimiz için tabii çok uyum sağlanamadı” dedi.

'HERKES SAYGI DUYMALI'

Köksal’a, CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararı da soruldu. AKP’yi temsil eden bir belediye başkanı olduğunu vurgulayan Köksal, konuya ilişkin doğrudan siyasi değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Köksal, açıklamasında Türk yargısının verdiği kararların uygulanması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Ben AK Parti’yi temsil eden bir belediye başkanıyım. Bundan dolayı CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı hakkında siyasi yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim, Türk yargısı bir karar verdi. Bu karara herkesin saygı duyması ve uyması gerekiyor.”