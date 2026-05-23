İktidar medyası yazdı: Baskın seçim için AKP vekil hesabındaymış!

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararı "baskın seçim" iddialarını yeniden gündeme getirdi. Siyasi kulislerde erken seçim tartışmaları sürerken, AKP kurmayları yasal mevzuatı ve Meclis’teki sandalye dağılımını gerekçe göstererek erken seçim iddialarını kesin bir dille reddetti.

Yapılan açıklamada, mevcut aritmetikle böyle bir kararın alınamayacağı vurgulandı.

GÜNDEMDE YOK ANCAK...

Türkiye Gazetesi'ne konuşan AKP yöneticileri, erken seçim kararının hukuken Cumhurbaşkanı ya da TBMM tarafından alınabileceğini hatırlatarak, mevcut şartlarda iki seçeneğin de masada olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı için kararın mutlaka Meclis tarafından alınması gerektiğine dikkat çeken kurmaylar, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kere Cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesi için seçim kararının Meclis tarafından alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanının yeniden aday olması konusunda bir tereddütümüz yok, bu nedenle cumhurbaşkanının kendisi seçim kararı almayacak. İkinci seçenek Meclis’in karar alması. Şu anda Meclis’teki sandalye dağılımına bakıldığında, bizim Cumhur İttifakı olarak tek başımıza seçim kararı almamız mümkün değil. Tüm bunlar ortadayken, baskın seçim iddialarını tartışmak deli saçmasından başka bir şey değil."