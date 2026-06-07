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AKP Kuyucak İlçe Başkanı istifa etti

8,5 yıldır AKP Kuyucak İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ali Güçlü, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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AKP Kuyucak İlçe Başkanı istifa etti

AKP Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, 8,5 yıldır sürdürdüğü görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

AKP Kuyucak İlçe Başkanı istifa etti - Resim : 1

Kararını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla kamuoyuna duyuran Güçlü, görevden kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti. Güçlü, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımın en anlamlı ve en onurlu görevlerinden biri olan AKP Kuyucak İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla kendi isteğimle, sağlık sebeplerimden dolayı ayrılıyorum."

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DESTEKLEYENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Görev süresi boyunca hayata geçirdikleri çalışmalara dikkat çeken Ali Güçlü; bu süreçte kendisine destek veren ailesine, eski Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'e, milletvekillerine ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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