AKP Kuyucak İlçe Başkanı istifa etti

AKP Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, 8,5 yıldır sürdürdüğü görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Kararını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla kamuoyuna duyuran Güçlü, görevden kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti. Güçlü, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımın en anlamlı ve en onurlu görevlerinden biri olan AKP Kuyucak İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla kendi isteğimle, sağlık sebeplerimden dolayı ayrılıyorum."

DESTEKLEYENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Görev süresi boyunca hayata geçirdikleri çalışmalara dikkat çeken Ali Güçlü; bu süreçte kendisine destek veren ailesine, eski Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'e, milletvekillerine ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti. (ANKA)