Ahmet Özer'in göreve iadesi için gözler Anayasa Mahkemesi'nde

Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, mali suçlar ve kent uzlaşısı soruşturması kapsamında 1 yıl boyunca tutuklu kaldıktan sonra önce kent uzlaşından, sonra mali suçlar soruşturmasından tahliye edildi.

AVUKATLARI GÖREVE İADESİ İÇİN İTİRAZ ETTİLER

Avukatları, Ahmet Özer'in yerine kayyum atanmasının gerekçesi olan "kent uzlaşısı" soruşturmasından tahilye edilmesinin ardından, görevden uzaklaştırlamasına ilişkin karara karşı, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmışlardı.

Avukat Hüseyin Ersöz, mahkemenin, görevden uzaklaştırma kararının "Belediye Kanunu’nun 46/2. maddesinin" Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu ve AYM'nin başvuruyu gündemine aldığını duyurdu.

Ahmet Özer'den İmralı Süreci için iktidara açık çağrı

ESENYURT VE ŞİŞLİ KAYYUMU GİDEBİLİR

Ersöz, AYM'nin Anayasa’ya aykırılık kararı vermesi halinde, Ahmet Özer’in doğrudan göreve dönmesinin mümkün olacağını belirtti.

Ersöz, ayrıca tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine ise Belediye Meclisinden seçilecek bir başkan vekilinin seçilebileceğini ifade etti.

Ahmet Özer tahliye edildiği sırada İmamoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı

Sosyal medya medya hesabından açıklama yapan Ersöz, şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırlamasına ilişkin karara karşı İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmıştık.

Mahkeme bu davada Belediye Kanunu’nun 46/2. maddesinin Anayasa aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ve “somut norm denetimi” yapılmasını talep etmişti. Haziran ayında verilen yapılan başvuruyu Anayasa Mahkemesi gündemine aldı.

Olası bir Anayasa’ya aykırılık kararı verilmesi halinde, haklarında kayyım tedbiri uygulanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in doğrudan göreve dönmesi, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine ise Belediye Meclisinden seçilecek bir başkan vekilinin görev yapması da mümkün olabilecek."

DOSYA HENÜZ GÜNDEME ALINMAMIŞ

Öte yandan Anayasa Mahkemesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre rapor yazım aşamasında olduğu için gündeme alınmadı. Rapor tamamlandıktan sonra AYM dosyayı gündeme alıp esastan inceleyecek.