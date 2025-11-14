Ahmet Özer'den İmralı Süreci için iktidara açık çağrı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Saraçhane’de gerçekleştirilen Aile Dayanışma Ağı 13. buluşmasında konuştu. Tahliyesinin ardından ilk kez buluşmaya gelen Özer, sevinç ve hüznü bir arada yaşadığını söyledi:

“Sizinle birlikte olmaktan son derece sevinçliyim ama aynı zamanda çok hüzünlüyüm. Bütün arkadaşlarımı, yoldaşlarımı içeride bıraktığım için çok da üzgünüm. Dışarıya çıktığım için çok sevinemedim.”

"ÖZGÜRLÜK HAVA GİBİ"

Özer, içeride geçirdiği 375 günü anlatırken özgürlüğün değerine vurgu yaptı. Özer şöyle konuştu:

“Kıymetli kardeşlerim, özgürlük hava gibidir. Olduğu zaman insan farkına varmaz ama havasız iki dakika kaldığında havanın ne kadar kıymetli olduğunu fark eder. Özgürlük de öyledir.”

TAHLİYE ANINI ANLATTI

Konuşmasında, tahliye günü yaşadıklarını paylaşan Özer, duygusal anlar yaşadığını ifade etti:

“Kızım bana gelip içeride tahliye olduğumu söyleyince hüngür hüngür ağladı. ‘Sen niye sevinmiyorsun?’ dedi. Ben de dedim ki: ‘Kızım, bak sağına bak soluna... Ekrem Başkan en başta idi. Bu dostlarım, bu yol arkadaşlarım içerideyken ben nasıl sevinebilirim?’ Çıkarken kalbimin yarısını Silivri'de bıraktım, diğer yarısıyla size selam getirdim. Ekrem Başkanım’ın selamını getirdim, diğer 27 belediye başkanımızın selamlarını getirdim.”

"AİLE ÇOK ÖNEMLİ"

Özer, içerideki tutuklular için aile desteğinin hayati önem taşıdığını vurguladı:

“İçerideki insanlar için aile çok önemli. Kendimden biliyorum. Acaba aileme bir şey olacak mı diye yüreğim pırpır ediyordu. İçerideki herkes için de öyledir. Siz burada dirayetli olduğunuzda, sağlıklı olduğunuzda, dimdik ayakta kaldığınızda onlar içeride daha da dik duruyorlar, daha da motive oluyorlar.”

SÜREÇ İÇİN ÇAĞRI

Ahmet Özer, İmralı Süreci ile ilgili de konuştu. Özer, bir yandan süreç devam ederken bir yandan CHP'ye dönük operasyonlar ve tutuklamalara dikkat çekti. Özer, kutuplaşmaya son verilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Hepimiz barışı, demokrasiyi istiyoruz. Ama şimdi soruyorum: Toplumun yarısını dışlayarak barışı nasıl getireceğiz? Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi, toplumun üçte birinin oyunu temsil ediyor. Onlara operasyon yaparak barış sağlanabilir mi? Başkanlarımız içerideyken barışı nasıl sağlayacağız? Buradan bir çağrı yapıyorum: Artık bu gerginlik, bu kutuplaşma sona ersin. Başkanlarımız dışarı çıksın, tutuksuz yargılansın.”

Özer, cezaevindeki günlerini anlatırken torunu Sohraf’la yaşadığı yürekleri parçalayan anıyı anlattı:

“Bana baktı baktı baktı, birden kalktı geldi, kucağıma sarıldı. ‘Dedeciğim, senin burada işin bitmedi mi artık? Eve gel. Seni çok özledim’ dedi. O hapishanenin benim iş yerim olduğunu biliyor. Bir düşünebiliyor musunuz? Torunum oldu, onu saramadım, sevemedim. Ama onların varlığı beni içeride daha motive etti.”

Konuşmasını umut çağrısıyla bitiren Özer şu sözleri kullandı:

“Umut daima diri olmalı, umut daima büyümeli. Bizim üç tane temel şiarımız olmalı: Akılla davranmalıyız, sabırlı olmalıyız ve dirayetli olmalıyız. Gün gelecek, bütün dostlarımızla, belediye başkanlarımızla özgür günlerde buluşacağız. Unutmayın, karanlık koyulaşıyorsa şafak yakın demektir. Biz özgürlüğün şafağında mutlaka buluşacağız.”

SERAF ÖZER HER GÜN BABASINI ZİYARET ETMİŞ

Özer konuşmasını bitirdikten sonra da tekrar mikrofonu alıp şunları ekledi: