Ahmet Hakan dayanamadı isyan etti! O bile Anayasa'yı hatırlattı

Gezi nedeniyle tutuklanan Şehir Planlamacısı Tayfun Kahraman hakkında AYM, ihlal kararı verdi. Kahraman'ın yeniden yargılanması gerektiği belirtildi. MS hastası da olan Kahraman'ın böylece tahliyesinin yolu açıldı.

Fakat İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye'nin üst yargı organının bu kararını tanıamadı. Anayasa'ya aykırı bir hüküm veren yerel mahkeme, Kahraman hakkındaki bu talebi yerine getirmedi. Böylece Anayasa fiiliyatta askıda kalmış oldu. Hukukun temel ilkelerinden olan normlar hiyerarşisi de yerle bir edildi.

Bu duruma AKP medyasından Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da isyan ettti.

Hakan, AYM kararlarının tanınmamasının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

Hakan Hürriyet'teki köşesinde şunları ifade etti:

"ANAYASA Mahkemesi, Tayfun Kahraman’la ilgili bir karar verdi.Dedi ki: Yeniden yargılama yapılmalıdır. Yerel mahkeme ise bu kararı tanımadı. Anayasa Mahkemesi kararları...Tabii ki tartışılır. Tabii ki eleştirilir. Tabii ki beğenilmeyebilir. Ancak bir yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararını tanımaması kabul edilemez. Anayasa’da açıkça belirtilir: AYM kararları kesindir. Hukuk düzenindeki bu tür kararlar, Türkiye’nin ilerleyişinin önünü tıkıyor. Yerel mahkeme, “AYM yetki gaspı yaptı, o yüzden kararını tanımıyorum” dememeli, diyememeli. Yetki gaspı tartışması daha önce de yapılmıştı. Artık bu tartışmaya bir son verecek adımlar atılmalı, düzenlemeler yapılmalı."

Ağır Ceza Mahkemesi Tayfun Kahraman kararında Yargıtay Başkanı'nı da hiçe saydı

"SÜREÇ İÇİN DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLSİN"

Hakan, ayrıca eski HDP Eş Genel Başkaı Selahattin Demirtaş'ın İmralı Süreci kapsamında tahliye edilmesi için şu çağrıda bulundu:

- "Süreçle ilgili toplumsal rızaya katkı olur. - Süreç moral kazanır. - Süreç karşıtlarının fitne fesatları geriler. - Sürecin tıkanma noktaları için ilaç olur. - Önemli bir siyasi aktörle süreç hız kazanır."

NORMLAR HİYERARŞİSİ NEDİR? NEDEN AYM KARARLARINA UYULMAK ZORUNDA;?

Hukukun temel ilkelerinden olan Normlar Hiyerarşisi'ne göre hukuk kuralları bir “üst-alt” sırasına göre uygulanması gerekir. Bu sıralamaya “normlar hiyerarşisi” deniyor. En üstte Anayasa yer alıyor. Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler, Anayasaya aykırı olamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanunlara ve Anayasaya uygun olmak zorunda.

Anayasa Mahkemesi, bu hiyerarşiyi denetleyen en üst yargı organı.

Kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri hakkında iptal davası açılabiliyor. Mahkemeler de baktıkları davalarda kanunun Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle AYM’ye başvurabiliyor.

AYM’nin bireysel başvurularda verdiği ihlâl kararları bağlayıcı. Alt derece mahkemeleri bu kararlara uymak zorunda. Yargı kararlarının Anayasaya ve temel hak standartlarına uygunluğu bu yolla sağlanıyor. AYM kararları Resmî Gazete’de yayımlandığı anda kesin ve herkes için bağlayıcı hâle geliyor.