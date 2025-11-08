Vay ki ne vay! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çaresizmiş

Son genel seçimde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Avukat Can Atalay, milletvekili seçildi. Gezi nedeniyle tutuklu bulunan Can Atalay için Anayasa Mahkemesi (AYM) karar verdi. AYM kararına göre Atalay, serbest bırakılmalı ve Meclis'te görev yapmalıydı. Fakat AYM kararları uygulanmadı ve hukuk temel ilkeleri çiğnendi.

Can Atalay için hukuk devletinde uygulanması şart olan karar için annesi Şükran Atalay, siyasi bir adım attı.

Şükran Atalay, şu anda Yasama'nın başındaki isim TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyaset yapmış Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan'a ulaştı. Atalay'ın durumunu iletip Kurtulmuş'unharekete geçmesi için mesaj gönderdi.

Ağır Ceza Mahkemesi Tayfun Kahraman kararında Yargıtay Başkanı'nı da hiçe saydı

Nefes'ten Mahmut Aydın ve Tarık Işık'ın haberine göre; Atalay Arıkan'a,"Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile aynı partide siyaset yaptınız. Ortada hukuka aykırı bir durum var" dedi.

SADECE MAKAMININ GÖREVİNİ YERİNE GETİR MESAJI

Şükran Atalay'ın bu mesajının Numan Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanı makamından sonra devlet protokolünde ikinci sırada olan TBMM Başkanlığı makamının gereğini yerine getirmesi için talepte bulunduğu öğrenildi.

Mahmut Arıkan da mesajı Kurtulmuş'a iletti. Fakat Kurtulmuş, “Elimden bir şey gelmez” yanıtını vermiş.

BAHÇELİ ÇAĞIRDI

Son genel seçimden sonra Meclis'in yemin töreninde en yaşlı üye sıfatı ile oturumu yöneten MHP Lideri Devlet Bahçeli de Atalay'ın çağırmıştı. Fakat Atalay hapiste olduğu için gelememişti.

HUKUK DEVLETİ İLKESİ ÇİĞNENDİ

Türkiye'de en üst yetkili yargı organı olan AYM yerine Yargıtay'ın kararını uygulayan Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ı serbest bırakmadı. Yargıtay da AYM kararını tanımadı ve Atalay'ın vekilliğini düştüğünü iddia etti. AYM de bu karar için de toplandı ve Yargıtay'ın kararının yok hükmünde olduğunu yani geçersiz olduğunu bildirdi.

NORMLAR HİYERARŞİSİ NEDİR? NEDEN AYM KARARLARINA UYULMAK ZORUNDA;?

Hukukun temel ilkelerinden olan Normlar Hiyerarşisi'ne göre hukuk kuralları bir “üst-alt” sırasına göre uygulanması gerekir. Bu sıralamaya “normlar hiyerarşisi” deniyor. En üstte Anayasa yer alıyor. Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler, Anayasaya aykırı olamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanunlara ve Anayasaya uygun olmak zorunda.

Anayasa Mahkemesi, bu hiyerarşiyi denetleyen en üst yargı organı.

Kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri hakkında iptal davası açılabiliyor. Mahkemeler de baktıkları davalarda kanunun Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle AYM’ye başvurabiliyor.

AYM’nin bireysel başvurularda verdiği ihlâl kararları bağlayıcı. Alt derece mahkemeleri bu kararlara uymak zorunda. Yargı kararlarının Anayasaya ve temel hak standartlarına uygunluğu bu yolla sağlanıyor. AYM kararları Resmî Gazete’de yayımlandığı anda kesin ve herkes için bağlayıcı hâle geliyor.