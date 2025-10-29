Ahmet Davutoğlu toplu iğne tartışmasını Osmanlı'ya götürdü!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bir gazeteci Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 25 sene önce Türkiye'nin toplu iğne bile üretemediği iddiasını hatırlattı.

İsmail Saymaz'dan Erdoğan'a 'Toplu iğne' eleştirisi! "Bahçeli’ye sorması isabetli olur"

Bunun üzerine Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın kurduğu fabrikaları hatırlatarak yanıt verdi.

Gerçeğin, Erdoğan'ın söylediğinin tam tersi olduğunu belirten Erbakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu fabrikalara değinmedi.

Yalnızca babasının girişimleri ile kurulan fabrikaları hatırlatan Erbakan, şöyle konuştu:

"Tabii burada gerçek bu söyleninin tam tersi, üzülerek ifade ediyoruz. 1956'da rahmetli Erbakan Hocamız Türkiye'nin ilk motor fabrikasını, Gümüş Motor'u kurdu.

1956, sonrasında 1976 ve 77'de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdi. Aselsan bu dönemde kuruldu.

Ve daha pek çok ağır sanayi tesisi. Düşününüz bir Diyarbakır'da Temsan, Türkiye Elektromekanik Sanayi kuruldu. 1976'nın Diyarbakır'ında 10.000 insanın çalışacağı bir fabrika olarak kuruldu.

Bu söylemler iktidar tarafından sık sık kullanılıyor ama üzülerek söylüyorum, tam tersine iktidarları döneminde 200'ün üzerinde sanayi tesisini devraldılar.

Ve özellikle de son dönemde yaptıkları satışlarla elde avuçta 70-80 tanesini ancak bıraktılar. Rahmetli Erbakan Hocamız'ın, Milli Görüş'ün yaptıkları bu devirde, bu dönemde maalesef elden çıkarılmış oldu.

Ayrıca tabii Türkiye'nin bu 23 senelik süreçteki borçlanmasını da göz önünde bulundurmak lazım. Kendilerine bu şekilde bir ifadede bulunmak istiyorum"

DAVUTOĞLU'NDAN BENZER CEVAP.. OSMANLI'YA GÖTÜRDÜ

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da soruya yanıt verdi. Davutoğlu, Cumhuriyet'ten bu yana kurulan fabrikaları hatırlatmak yerine geçmişi Osmanlı'ya götürdü.

Davutoğlu Erdoğan'a halef selef ilişkisine hürmet etmesi tavsiyesinde de bulundu.

TİKA Başkanı'ndan Osmanlı Hanedanı ailesine zamanlaması manidar ziyaret

Davutoğlu şunları ifade etti: