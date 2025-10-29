İsmail Saymaz'dan Erdoğan'a 'Toplu iğne' eleştirisi! "Bahçeli’ye sorması isabetli olur"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 28 Ekim 2025'te “bizden önce toplu iğne bile yapılamıyordu” açıklaması, Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz’ın tepkisini çekti.

Saymaz, Halk TV’de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında yaptığı açıklamada bu sözlerin Cumhuriyet’in kazanımlarına gölge düşürdüğünü söyledi ve tarihi gerçeklikle bağdaşmadığını ifade etti:

Saymaz, konuşmasına şu hatırlatmayla başladı:

“AK Parti Cumhuriyet ile ilgili bir klip yayınladı. Klipte Atatürk de vardı. Klip Atatürk’le açılıyor. Elbette bu çok anlamlı. Fakat tabii Atatürk’ün hayalini gerçekleştirdik. Gazinin hedefine ulaştık şeklinde Cumhurbaşkanının dilinden bir konuşma yapılıyor ve Cumhurbaşkanı döneminde yapılan icraatlar Atatürk’ün hayali olarak aktarılıyor. İşte bunlardan biri 3. Köprü. Bunlardan biri Kaan uçağı.”

Erdoğan: Türkiye 25 yıl önce toplu iğne üretemiyordu

Bu yatırımların önemini inkâr etmediğini belirten Saymaz, Erdoğan’ın aynı anda Cumhuriyet tarihini değersizleştirmesini çelişkili buldu:

“Fakat aynı anda Sayın Cumhurbaşkanı’na dün sadece Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ü ve kurucu kadroları değil kendisinden önceki bütün Cumhuriyet tarihine büyük bir haksızlık ederek bizden önce toplu iğne bile yapılıyor muydu diye sordu.”

"BAHÇELİ'YE SORMASI DAHA İSABETLİ OLUR"

Saymaz, Erdoğan’ın sözlerini Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yöneltmesi gerektiğini ifade etti:

“Bu soruyu aslında topluma sormazdan önce şimdi Cumhur İttifakındaki ortağa Sayın Devlet Bahçeli’ye sorsa daha isabet olurdu. Çünkü kendisinden önceki son koalisyonu Devlet Bahçeli koalisyonun başbakan yardımcısı Sayın Bahçeli’ydi. 1999’dan 2000’e kadarki, 2002’ye kadarki 3,5 yıllık Ecevit’in liderliğinde kurulan hükümette acaba toplu iğne bile yapılamadı mı? Bunu en iyi ona Sayın Devlet Bahçeli anlatırdı.”

"ANCAK O TEMELE DAYANDIRIRSA TARİHE GEÇEBİLİR"

Saymaz, AKP’nin icraatlarının, Cumhuriyet’in inşa ettiği altyapıya dayanmakta olduğunu vurguladı:

“AK Parti iktidarı, Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti iktidarı kendisinden önceki Cumhuriyet birikimini Cumhuriyet birikimine haksızlık ederek değil ancak o temelin üzerine kendisini dayandırarak tarihe geçebilir.”

"AK PARTİ MİRAS YEDİ GİBİ FABRİKALARI SATTI"

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma çabalarını ayrıntılarıyla hatırlatan Saymaz, 1930’lardaki sanayi atılımlarını şöyle anlattı:

“Türkiye Cumhuriyeti üç temel ihtiyaç üzerine kendi tarım sanayisini kurmak üzere hamle yaptı. Buna üç beyazlar deniyor. Biri un, biri şeker, biri pamuktur. Nazilli Basma Fabrikası bunun sonucudur. Türkiye'nin yakın zamanda AK Parti tarafından işte birer miras yedi gibi satılmış şeker fabrikaları aslında onun sonucudur.”

Saymaz, savaşlardan yorgun düşmüş bir Türk milletinin sınırlı kaynaklarla büyük işler başardığını vurguladı:

“Geriye maalesef çoğunlukla dulların, çocukların, yaşlıların ve sakatların kaldığı, eğitimli nüfusun sınırlı olduğu, sermayenin zaten bulunmadığı bir ülkede büyük ve tarihi adımlar atılmış.”

KURULAN FABRİKALARI HATIRLATTI

Saymaz, uçak ve çelik fabrikalarının, Paşabahçe, şeker ve bez fabrikalarının bu dönemde kurulduğunu hatırlattı:

“Çelik fabrikası. İlk uçak fabrikası önce Eskişehir sonra Kayseri. İlk Bez fabrikaları. Paşabahçe. Bütün bu atılımların tamamı Cumhuriyet döneminin o insan kaynağının savaşlarda kırıldığı ve çeşitli vergiler dışında iç kaynağın olmadığı, borçların ödendiği bir dönemde bu olağanüstü atılımlara imza atıldı.”

"KENDİME YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIK OLARAK KABUL EDİYORUM"

Saymaz, Erdoğan’ın kendi dönemindeki kazanımları inkâr etmeden, geçmişi değersizleştirmenin doğru olmadığını belirtti. Saymaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Erdoğan toplu iğne var mıydı diyor ya. Ya ben kendime yapılmış bir saygısızlık kabul ediyorum. Yani Erdoğan’dan önceki Türkiye’de yerli ve milli üretilmiş cep telefonum vardı ya. Ben kullandım ya. Aselsan telefonunu ben kullandım.”

"ERDOĞAN 75 YILI YOK SAYAMAZ"

Saymaz, Erdoğan’ın kendi dönemindeki yatırımlarla övünmesinin meşru olduğunu ama bunu geçmişi karalayarak yapmaması gerektiğini söyledi: