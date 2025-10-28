Erdoğan: Türkiye 25 yıl önce toplu iğne üretemiyordu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi açılışına katıldı.

Erdoğan, BMC fabrikasına özel üretim limuzin model TOGG ile geldi. Erdoğan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın direksiyonuna geçtiği aracın en ön koltuğuna oturdu.

Fabrikayı araçla gezdikten sonra Erdoğan, konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin 25 yıl önce bir topluı iğne bile üretemediğini iddia etti. Toplu iğneyi de bilerek kastettiğini vurgulamak için, "Silahtan bahsetmiyorum" dedi.

25 YIL ÖNCE TÜRKİYE TOPLU İĞNE BİLE ÜRETEMİYORMUŞ...

Erdoğan şunları ifade etti:

"Bununla birlikte muannete muhtaç olmamak için de kendi teknolojimizi kendimiz üretmeye başladık. Savunma sanayinde devletimizin desteği özel sektörün dinamizmi ile birleşince hamdolsun son yıllarda büyük bir ivme yakaladık.

Şöyle sizleri bir 20 yıl, 25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Toplu iğne. Silahtan bahsetmiyorum. Hayır. Ama şu anda hamdolsun silahlarını üreten bir Türkiye var. Savunma sanayinde yüzde 20'yi bile üretemiyorduk. Ama şimdi yüzde 80'i yakaladık."

Dünya çapın yeni bir teknoloji olan İHA'lara ilişkin de Erdoğan şunları söyledi:

"İnsansız hava araçları nerede... böyle bir imkanımız var mıydı? Yok. Ama şimdi insansız hava araçlarını üreten silahlı insansız hava araçlarını üreten Akıncısını üreten bir Türkiye var.

Son teknolojiye sahip hava, kara, deniz araçlarımızla destan yazmaya devam ediyoruz. Artık yalnızca takip eden değil takip edilen bir devletiz.

Modern silah sistemlerinden kompleks koruma paketlerine, sürüş destek modüllerinden elektronik harp altyapısına kadar her hamlesi her ürünü merakla beklenen bir ülkeyiz. "

Erdoğan, konuşmasında CHP'yi de şu sözlerle hedef aldı: