Erdoğan: Türkiye 25 yıl önce toplu iğne üretemiyordu
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, "Şöyle sizleri bir 20 yıl, 25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Toplu iğne... Silahtan bahsetmiyorum. Hayır. Ama şu anda hamdolsun silahlarını üreten bir Türkiye var" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi açılışına katıldı.
Erdoğan, BMC fabrikasına özel üretim limuzin model TOGG ile geldi. Erdoğan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın direksiyonuna geçtiği aracın en ön koltuğuna oturdu.
Fabrikayı araçla gezdikten sonra Erdoğan, konuşma gerçekleştirdi.
Erdoğan, Türkiye'nin 25 yıl önce bir topluı iğne bile üretemediğini iddia etti. Toplu iğneyi de bilerek kastettiğini vurgulamak için, "Silahtan bahsetmiyorum" dedi.
Erdoğan şunları ifade etti:
- "Bununla birlikte muannete muhtaç olmamak için de kendi teknolojimizi kendimiz üretmeye başladık. Savunma sanayinde devletimizin desteği özel sektörün dinamizmi ile birleşince hamdolsun son yıllarda büyük bir ivme yakaladık.
- Şöyle sizleri bir 20 yıl, 25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Toplu iğne. Silahtan bahsetmiyorum. Hayır. Ama şu anda hamdolsun silahlarını üreten bir Türkiye var. Savunma sanayinde yüzde 20'yi bile üretemiyorduk. Ama şimdi yüzde 80'i yakaladık."
Dünya çapın yeni bir teknoloji olan İHA'lara ilişkin de Erdoğan şunları söyledi:
- "İnsansız hava araçları nerede... böyle bir imkanımız var mıydı? Yok. Ama şimdi insansız hava araçlarını üreten silahlı insansız hava araçlarını üreten Akıncısını üreten bir Türkiye var.
- Son teknolojiye sahip hava, kara, deniz araçlarımızla destan yazmaya devam ediyoruz. Artık yalnızca takip eden değil takip edilen bir devletiz.
- Modern silah sistemlerinden kompleks koruma paketlerine, sürüş destek modüllerinden elektronik harp altyapısına kadar her hamlesi her ürünü merakla beklenen bir ülkeyiz. "
Erdoğan, konuşmasında CHP'yi de şu sözlerle hedef aldı:
- "Ambargolara maruz kalmış bir ülke olarak kaybettiğimiz zamanı telafi etmeyi başardık. Bunu da ana muhalefetin temsilcisi olduğu komplekslerini bir türlü yenemeyen kifayetsizlerin engelleme girişimlerine rağmen yaptık.
- Ne diyorlardı? Onlar yapamazsınız diyorlardı. Biz yaparsa bu ülkenin evlatları yapar dedik ve yola koyuldu. Genç mühendislerimize, genç kardeşlerimize, bu ülkenin genç beyinlerine inandık. onlara güvendik. Boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın. Başımızı belaya sokmayın diyenlere rağmen yaptık.
- Siz teknolojiden ne anlarsınız? Oturun oturduğunuz yerde diyenlere rağmen bütün bunları başardık. Yoksa biz de bizden öncekiler gibi davranabilir, hiçbir riske girmeden statükonun konforlu alanında iktidarımızı rahatça sürdürebilirdik. Ama biz bu düzene itiraz ettik. Bu bağımlılık ilişkisine baş kaldırdık.
- Kelimenin tam anlamıyla kelle koltukta bir mücadeleyle hamdolsun sadece 23 yılda dünyanın gıptayla baktığı, kimilerinin sevinçle, kimilerinin de endişeyle takip ettiği bir savunma ekosistemini ülkemizde inşa ettik."