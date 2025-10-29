TİKA Başkanı'ndan Osmanlı Hanedanı ailesine zamanlaması manidar ziyaret

TİKA Başkanı'ndan Osmanlı Hanedanı ailesine zamanlaması manidar ziyaret
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce Osmanoğlu ailesine ziyarette bulundu. Eren, Fransa Paris'teki Osmanoğlu ailesini kabirleri için yaptıkları çalışmaları istişare ettiklerini duyurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Fransa'da yaşayan Selahaddin Osmanoğlu ve Kenize Murad'ı ziyaret etti.

g4xtwbixwaa4-sh.jpg

Osmanoğlu Hanedanı ailesinden olan iki kişiyi 28 Ekim'de ziyaret eden Eren, Paris Bobigny Mezarlığı’ndaki Osmanlı Hanedanı ailesini kabirlerinin ihya edildiğini belirterek istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Eren şunları ifade etti:

"Osmanlı Hanedanı’nın kıymetli mensuplarından Osman Selahaddin Osmanoğlu Beyefendi ve Kenize Murad Hanımefendi’ye misafir olma bahtiyarlığını yaşadım.

Kendileriyle, TİKA olarak ecdadımıza vefa borcumuzun bir nişanesi olarak Hanedan geleneğine uygun şekilde ihya ettiğimiz Paris Bobigny Mezarlığı’ndaki Osmanlı Hanedanı kabirleri üzerine istişarelerde bulunduk.

Dünyanın neresinde olursa olsun ecdadımızın hatırasına sahip çıkmaya devam edeceğiz."

screenshot-2025-10-29-at-14-08-39-2-xte-abdullah-eren-osmanli-hanedaninin-kiymetli-mensuplarindan-osman-selahaddin-osmanoglu-beyefendi-ve-kenize-murad-hanimefendiye-misafir-olma-bahtiyarligini-yasadim-kendileriyle-tika.png

Eren'in paylaşımında 11 saat sonra da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı görüldü.

screenshot-2025-10-29-at-14-06-53-2-abdullah-eren-abdullah-eren-x.png

Eren paylaşımına şu notu düştü:

"Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, TİKA olarak ecdadımızdan miras aldığımız değerlerle, Türk Tipi Kalkınma Modeli marifetiyle dünyanın dört bir yanında insan odaklı kalkınmayı sürdürüyoruz.

Gittiğimiz her coğrafyada gönül bağı kuruyor, paylaşarak büyüyen bir kalkınma anlayışını yaşatıyoruz.

Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun!"

Öte yandan sosyal medyada Osmanoğlu ailesinin evlerindeki sade yaşam ve evin içinde ayakkabı ile girilmesi sosyal medyadaki kullanıcıların dikkat çektiği noktalardan oldu.

tika-baskanindan-osmanli-hanedani-ailesine-zamanlamasi-manidar-ziyaret1.jpg

1924 SÜRGÜN EDİLDİLER! ATATÜRK NE DEMİŞTİ?


Türkiye Cumhuriyeti, 3 Mart 1924'te Osmanlı Hanedanı ailesini sürgün etme kararı aldı. “Hilafetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmanînin Türkiye Cumhuriyeti Memâliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun” ile beraber ailenin üyeleri, sürgün edildi.

30 Ağustos 1924'te de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dumlupınar'da "Meçhul Asker Anıtı"nın açılış töreninde Osmanoğulları'nın sürgününe şu sözlerle değinmişti:

"Efendiler, bu muazzam zaferin etkenleri üzerinde en önemlisi ve yükseği Türk milletinin sınırsız koşulsuz egemenliğini eline almış olmasıdır. Bu hâdisenin tarihimizde ve bütün cihanda ne büyük, ne feyizli bir inkılâp olduğunu izaha luzum görmem. Milletimizin uzun asırlardan beri hanlar, hakanlar, sultanlar, halifeler elinde, onların tahakküm ve istibdadı altında ne kadar ezildiğini, onların hırslarını temin yolunda ne kadar büyük felâketlere ve zararlara uğradığını düşünürsek, milletimizin hâkimiyetini eline almış olması hâdisesinin büyüklüğü ve önemi gözlerimizde belirir. Gerçi büyük zaferin ertesine kadar İstanbul›da halife ve sultan namı altında bir şahıs ve onun işgal ettiği hilâfet ve saltanat unvaniyle bir makam vardı. Fakat bu zaferden sonra millet o makamları ve o makam sahiplerini lâyık olduğu akıbete ulaştırdı.

Efendiler, ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur. Milletlerin tutsaklığı üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar. Avrupa’nın ortasından doğunun öbür ucundaki binlerce senelik memleketlere bakacak olursak, Osmanlı İmparatorluğunun hak ettiği yazgıyı daha güzel anlayabiliriz.

Arkadaşlar, saraylarının içinde Türk’ten gayri unsurlara dayanarak, düşmanlarla ittifak ederek Anadolu’nun, Türklüğün aleyhine yürüyen çürümüş gölge adamlarının Türk vatanından kovulması, düşmanların denize dökülmesinden daha kurtarıcı bir harekettir. Türk milletinin atalarının kutsal emaneti olan bu topraklarda tam manasıyla efendi olarak yaşaması, ancak anlamsız olduktan başka, varlıkları tam bir zarar ve felâket olan makamların bertaraf edilmesiyle mümkün olabilirdi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

