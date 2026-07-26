60 yıllık CHP üyeliğini bitirdi: Sabri Ergül'den Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Eski İzmir Milletvekili Sabri Ergül, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Yaklaşık 60 yıllık parti üyeliğini sonlandırdığını açıklayan Ergül, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine sert eleştiriler yöneltirken, siyasi mücadelesini YENİ Parti'de Özgür Özel ile sürdüreceğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Ergül, CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirilerde bulunmuştu. Türkiye'de iktidarın CHP'yi hukuka aykırı bir butlan kararıyla kontrolü altına aldığını söyleyen Ergül, parti yönetiminin hukuk ve demokrasi dışı uygulamalar sergilediğini de dile getirdi.

"CHP, SİYASAL İSLAM İKTİDARININ APARATI HALİNE GELMİŞTİR"

Ergül, yeniden gündem olan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye'de iktidarda olan siyasal İslam, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni de hukuka aykırı bir butlan kararıyla güdümüne almış, iş birlikçisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrolüne vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi siyasal İslam iktidarının aparatı haline gelmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin polis zoruyla CHP'yi teslim almasından bu yana yaptığı hukuk ve demokrasi dışı işlemler kendi dönemlerinde yönetimine gelen CHP örgütlerini ve milletvekillerini dışlayıcı uygulamaları, Eylül 2026'da başlatacaklarını söyledikleri normal kurultay süreci içerisinde de hukuk dışı hangi anti-demokratik uygulamaları sürdüreceklerinin göstergesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin elinden almak CHP içinde demokratik mücadeleyi sürdürmek olanağı kalmamıştır.

Özgür Özel ve arkadaşlarının daha partilerini kurmadan halktan gördükleri ilgi ve destek, Tayyip Bey'in güdümüne girmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na duyulan tepki, 80 yıllık çok partili demokratik yaşamımızda görülmemiş düzeydedir.”

"CHP'DEN AYRILMAK ZORUNDA KALDIĞIM İÇİN ELBETTE Kİ ÜZGÜNÜM"

CHP'deki siyasi geçmişine de değinen Ergül, genç yaşlarda partiye üye olduğunu ve yaklaşık 60 yıl boyunca gençlik kolları genel başkanlığı, Parti Meclisi üyeliği, milletvekilliği ve MYK üyeliği görevlerinde bulunduğunu hatırlattı.

Ege'de SonSöz'ün haberine göre, parti içinde hiçbir göreve aday olmadan yıllarca etkinliklere, mitinglere ve kurultaylara katıldığını belirten Ergül, CHP'den ayrılma kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Genç yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmuş, 60 yıla yaklaşan CHP üyeliği döneminde; CHP gençlik kolları Genel başkanlığı, parti meclis üyeliği, milletvekilliği ve MYK üyeliği görevlerinde bulunmuş ve kendisini ülkesine ve partisine borçlu hisseden bir anlayışla hiç bir yere adaylığı olmadan, CHP'de bugüne kadar her etkinliğe, mitinglere, kurultaylara katılan bir partili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık Kemal Kılıçdaroğlu ile iktidarın aparatı ve hizmetlisi olduğu inancı ile CHP'den ayrılmak zorunda kaldığım için elbette ki üzgünüm.”