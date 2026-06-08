4 ilde Öcalan'a 'özgürlük' mitingleri düzenlenecek

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a “özgürlük” talebiyle DEM Parti öncülüğünde yapılması planlanan ancak daha önce 2 kez ertelenen mitinglerin, 27-28 Haziran tarihlerinde Diyarbakır, İstanbul, Mersin ve Van’da gerçekleştirileceği açıklandı.

OLUMSUZ HAVA VE VALİLİK YASAĞI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır’da yapılması planlanan miting, ilk olarak olumsuz hava şartları gerekçesiyle 4 Ocak gününden 25 Ocak tarihine ertelenmişti. Ancak daha sonra Diyarbakır Valiliği'nin kent genelinde 4 gün süreyle eylem ve etkinlikleri yasaklama kararı almasının ardından, DEM Parti mitingi bir kez daha ileri bir tarihe ertelemişti.

YENİ TARİHLER DUYURULDU

Diyarbakır’da düzenlenen “Özgürlük Mitingi için Deklarasyon” programında mitinglerin yeni takvimi kamuoyuna ilan edildi.

Programa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile DEM Parti milletvekilleri ve belediye eş başkanları katıldı.

4 ŞEHİRDE MİTİNG TAKVİMİ

Yapılan resmi açıklamaya göre, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın “özgürlüğü” talebiyle düzenlenecek mitinglerin programı şu şekilde belirlendi:

27 Haziran: Van ve Mersin

28 Haziran: Diyarbakır ve İstanbul

(ANKA)