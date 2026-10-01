Greenpeace Türkiye, marketlerde satışa sunulan limonların içerdiği pestisitlere ilişkin dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirdi. "İçinde Ne Var?" kampanyası kapsamında İstanbul'un Sultanbeyli, Sancaktepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde bulunan A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK mağazalarından alınan 20 limon örneği, uluslararası akredite bir laboratuvarda analiz edildi.

Analizlerin tamamında birden fazla pestisit bulunması dikkat çekti. 20 limon örneğinde toplam 144 farklı pestisit tespit edilirken, ürün başına ortalama 7,2 farklı pestisit düştü.

TÜM LİMON ÖRNEKLERİNDE PESTİSİT BULUNDU

Laboratuvar sonuçlarına göre incelenen 20 ürünün tamamında birden fazla pestisit tespit edildi. Greenpeace Türkiye, bir üründe aynı anda birden fazla pestisitin bulunmasını "kokteyl etki" başlığı altında değerlendirdi.

En yüksek pestisit sayısı A101'den alınan örneklerde görüldü. İki farklı A101 numunesinin her birinde 10 farklı pestisit tespit edildi.

Market zincirlerine göre örneklerde belirlenen ortalama pestisit sayıları şöyle oldu:

- A101: 8,25 farklı pestisit

- BİM: 8,25 farklı pestisit

- CarrefourSA: 7,5 farklı pestisit

- Migros: 6,5 farklı pestisit

- ŞOK: 5,5 farklı pestisit

4 LİMONDA YASAL LİMİT AŞILDI

Analizlerde yalnızca pestisit çeşitliliği değil, yasal limitler de incelendi. Buna göre 20 örneğin 4'ünde limit aşımı tespit edildi.

Limit aşımı görülen 4 üründen 3'ü BİM, 1'i ise Migros mağazalarından alınan numunelerde ortaya çıktı.

BİM'de limit ihlali tespit edilen üç üründen ikisinde ise ikişer ayrı limit aşımı bulunduğu belirtildi.

Greenpeace'in paylaştığı sonuçlara göre CarrefourSA, ŞOK ve A101'den alınan numunelerde limit aşımına rastlanmadı.

20 LİMONDA 144 PESTİSİT

Birgün'deki habere göre Greenpeace Türkiye'nin çalışmasında öne çıkan rakamlar, marketlerde satılan limonların pestisit profiline ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. İncelenen tüm numunelerde birden fazla pestisit bulunurken, toplam pestisit sayısı 144'e ulaştı.

Greenpeace Türkiye ise araştırmanın ardından market zincirlerinin düzenli analiz yaptırması ve sonuçları tüketicilerle şeffaf biçimde paylaşması gerektiğini savundu.