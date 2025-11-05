Toplumsal Mutabakatın Önemi

YÖN/FİKRET BİLÂ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, Meclis’te kurulan komisyonun İmralı’ya gidip terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın görüşlerini dinlemesi gerektiği yönündeki önerisini yineledi.

MHP’nin bu heyete üye vermeye hazır olduğunu söyledi.

Bahçeli bir süredir bu çağrıyı yapıyor.

Daha önce Öcalan’ın Meclis’e gelip DEM Parti grubunda konuşma yapmasını önermişti. Bu öneri destek bulmayınca bu kez heyetin İmralı’ya gitmesi önerisinde ısrar etmeye başladı.

Öcalan’ın görüşlerini açıklama konusunda bir sorunu, bir engeli yok.

İstediği zaman ailesi, avukatları veya DEM Parti eş başkanlarının ziyareti sırasında görüşlerini açıklıyor.

Dün de öyle oldu.

Bahçeli partisinin grup toplantısında görüşmeye başlamadan önce DEM Parti Öcalan’ın mesajını açıkladı.

Öcalan mesajında şöyle diyor:

“İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

…

Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır.”

Öcalan, “iki sütunlu” bir devlet öneriyor.

Türk ve Kürt sütunlarına dayanan bir devlet.

Bu öneri Türkiye’nin “iki milletli, iki dilli” bir devlet olması demektir ki bu Atatürk’ün kurduğu üniter, ulus devletin rafa kaldırılması anlamına gelir.

İkinci önerisi ise “Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınması” önerisidir.

Bu öneri ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerini ve niteliklerini belirleyen anayasal ve yasal düzenlemelerin değiştirilmesini hedefliyor.

İkinci öneri de birinci öneri gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine ve niteliklerine aykırıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuk herkesi kapsar.

Anayasaya göre herkes yasalar önünde eşittir.

Türk hukuk sistemi herhangi bir etnik grubu dışarıda bırakmaz.

Etnik gruplara göre çoklu hukuk sistemi yoktur.

Dolayısıyla “iki sütunlu” “iki hukuklu” bir Türkiye Cumhuriyeti, üniter ulus devletin federasyona dönüştürülmesi demektir.

Böyle radikal önerilerin hayata geçirilmesi sadece Meclis’te anayasal veya yasal düzenlemeler yapılarak gerçekleşmez.

Bunun için toplumsal mutabakat gerekir.

Bu öneriler halka sorulursa onay çıkmayacağı bellidir.

Bu tür değişimler yukarıdan aşağıya halka dayatılamaz.